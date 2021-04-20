Не волки, не цены, не дестабилизация. Эксперты рассказали, что сильнее всего тревожит жителей Алтайского края

Паводок Фото: Олег Укладов

Паводок – вот, что более других тем тревожило жителей Алтайского края. Такие данные за первой квартал 2021 года приводят авторы исследования «Национальный индекс тревожностей» (оценивали главные фобии россиян на основе информации в СМИ). Часть из них связана с ростом цен на продукты, действиями полиции и судов в отношении участников протестов, а также с давлением государства на социальные сети.

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Так, в январе-феврале тревожность россиян сильно повысилась из-за протестов. Напомним, в начале года по страте прокатилась серия несанкционированных акций в поддержку опального политика Алексея Навального. Фобии одних были связаны с чрезмерно жестоким разгоном протестов со стороны полиции, других встревожила опасность потрясений и дестабилизации обстановки в России.

Кроме того, напряженность вызвала угроза продолжения войны на Донбассе и обострение российско-американских отношений.

Волновал людей и коронавирус. Они боялись новых штаммов ковида и обязательной вакцинации. Еще жители малых населенных пунктов с тревогой ожидали нашествия волков (такая проблема была в Архангельской области, Пермском крае, Республике Коми и Москве).

В Алтайском крае все указанные темы не вышли на первый план. Главное, что волновало народ – весеннее половодье. Напомним, что Алтайский край попал в зону риска по подтоплению домов и социальных объектов. Большая вода уже пришла и начала приносить ущерб в Третьяковский, Краснощековский, Солонешенский, Новичихинский и другие районы.