Мэрия Барнаула не согласовала оппозиционный митинг в центре города

Митинг Навального Фото: Олег Укладов

Администрация города не дала «добро» на проведение митинга в поддержку опального политика Алексея Навального в Барнауле. Об этом официально заявили в пресс-службе мэрии. А это значит, что если мероприятие пройдет, оно будет несанкционированным.

«Администрацией города Барнаула не согласовано проведение публичного мероприятия 21.04.21 с 19:00 до 21:00 на площади Советов. Это обусловлено тем, что организатором нарушены требования Федерального закона о сроках подачи уведомления, отсутствует часть необходимых сведений и документов», – сообщили в городской администрации.

Как уточнили «Политсибру» в пресс-службе мэрии, организаторы митинга все-таки пытались согласовать мероприятие и подали заявку. Однако не успели это сделать вовремя.

В мэрии также предупредили, что организатор и участники этой незаконной акции могут быть привлечены к ответственности.

Ранее в ГУ МВД России по Алтайскому краю призвали население не участвовать в незаконных мероприятия. И заверили, что все провокации и попытки дестабилизировать обстановку будут сразу же пресекать.