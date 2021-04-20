Акция «Бессмертный полк» в День Победы по всей стране снова пройдет онлайн

Бессмертный полк Фото: barnaul.org

Акция «Бессмертный полк» 9 мая уже второй год подряд состоится в онлайн формате. Жители страны могут прислать организаторам фото своих родных, которые затем покажут на телевидении, городских экранах и в медиасферах. Об этом сообщает ТАСС.

В прошлом году поступило более трех миллионов заявок на участие в акции. Трансляция в итоге продолжалась 20 дней. Теперь, чтобы все прошло в один день, каждый субъект будет вести свой поток трансляции. Везде онлайн-шествие начнется в 15:00.

В обычном формате шествие, возможно, состоится в конце июня, в день первого Парада Победы в 1945 году.

«Мы очень рассчитываем, что ситуация с пандемией изменится, Роспотребнадзор сможет скорректировать свои требования, и мы как организаторы сможем организовать шествие «Бессмертный полк России» в очном формате. Дата, которую мы бы хотели назвать, – 24 июня», – сказала сопредседатель Центрального штаба «Бессмертного полка России» Елена Цунаева.

Подача заявок стартовала 19 апреля. Те, кто подавал ее в прошлом году, смогут повторить. 7 мая участникам акции назовут время, когда покажут их родственников. Все пользователи по окончании шествия смогут получить фрагменты той части, где демонстрировались фотографии их близких.

Напомним, что в 2020 году «Бессмертный полк» впервые прошел по интернету из-за пандемии коронавируса.