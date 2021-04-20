Суд оставил бывшую алтайскую чиновницу Стеллу Штань в СИЗО

Стелла Штань Фото: altairegion22.ru

Алтайский краевой суд отказался удовлетворить апелляцию адвоката бывшего представителя губернатора и правительства Алтайского края в региональном Заксобрании Стеллы Штань, сообщает «Банкфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Решение было принято 20 апреля.

Адвокат Жанна Пронина пыталась обжаловать решение Октябрьского районного суда о заключении под арест ее подзащитной. Но раз суд не удовлетворил ее прошение, то Штань останется в СИЗО.

Напомним, Стеллу Штань обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В изолятор ее поместили 1 апреля. Суд постановил заключить ее под арест на два месяца. По данным следствия, в 2015 году Штань помогла оформить поддельные документы купли-продажи помещения под частный детский сад в Барнауле, чтобы получить компенсацию из бюджета. В итоге сумма ущерба составила 14 млн рублей.