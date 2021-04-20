«Выпил баночку, и пришлось откачивать». Алтайский депутат-медик Лазарев настаивает на ограничении продажи энергетиков

Сессия АКЗС, Александр Лазарев Фото: Олег Укладов

Алтайскому краю необходим запрет на продажу энергетических напитков для несовершеннолетних. Особенно в местах скопления детей. Ибо энергетики наносят большой вред здоровью. Такое мнение по обсуждаемому табу высказал депутат краевого Заксобрания, глава комитета АКЗС по здравоохранению и науке Александр Лазарев в ходе онлайн-брифинга 20 апреля.

«Речь не о том, чтобы полностью запретить употребление таких напитков. Но разумно принимать ограничительные меры в плане реализации этих товаров. То есть в местах скопления детей: у школ, возле месте, где проходят спортивные состязания», – сказал Лазарев.

Депутат отметил, что закон принимается не столько для наказания, сколько для профилактики. А то, что в сибирских регионах , где действуют аналогичные запреты, почти нет соответствующих административных дел, как раз и говорит о работоспособности запрета. При этом случаи попадания детей в больницу из-за таких напитков уже были в Красноярском крае, Омской области, Туве. Зачем Алтайскому краю ждать таких плохих поводов, задал риторический вопрос Александр Лазарев.

Кроме того, он ответил и всем критикам нового закона, считающим, что вред от энергетиков не доказан. Они, по мнению депутата, просто не являются профессионалами в сфере медицины и не разбираются в вопросе. Высокая доза кофеина, содержащаяся в энергетических напитках, может повредить кому угодно. И даже привести к смерти.

«Летел в самолете, со мной был профессор. Он выпил баночку «Редбулла», и я его потом откачивал от гипертонического криза», – проиллюстрировал опасность энергетиков примером из жизни Лазарев.

Но энергетики – не единственный стимулятор.

«Наш великий Высоцкий от чего умер? Постоянная необходимость стимуляции своих творческих возможностей и физических способностей. Стал крепко выпивать, потом наркотики. Это и есть допинг», – вспомнил о трагичной судьбе советского артиста народный избранник.

Тем же, кому не хватает тонуса, Лазарев посоветовал придерживаться здорового образа жизни и высыпаться.

Напомним, что краевой закон, запрещающий продажу энергетических напитков, а также зажигалок несовершеннолетним, прошел одобрение на сессии АКЗС в первом чтении. Возражений у народных избранников почти не возникло. Вопросы были лишь у единоросса Вадима Смагина, руководящего компанией «Бочкари», и в чьем ассортимент есть те самые энергетики. Он заявил, что вред безалкогольных энергетиков не доказан.

Впрочем, закон пока не принят окончательно. Сейчас его обсуждают эксперты, депутаты и общественники. И высказать свои предложения по этому поводу может любой желающий.