«Всем пофиг». Алтайские политики пожаловались на безразличие жителей края к выборам

«Диалог-Центр» Фото: Вечерний Барнаул

Почему молодежь голосует за «Единую Россию», население Алтайского края не знает о предстоящих выборах, радикалы идут к «Коммунистам России», а губернатор Виктор Томенко – единственный политик в крае – это и не только обсудили алтайские депутаты, политологи и журналисты на дискуссионной площадке «Вечернего Барнаула» под названием «Диалог Центр».

«Всем пофиг на партии»

Главной темой стала незаинтересованность людей политикой. Перед началом дискуссии собравшимся показали видео-опрос жителей Барнаула о выборах. И люди говорили, что понятия не имеют о грядущей кампании и кого им вообще предстоит избирать. Только единицы знают, что в сентябре пройдет голосование за новые созывы Алтайского краевого Заксобрания и Госдумы.

Людям совсем нет дела до того, что происходит в алтайской политике, только сами политики этого и не замечают, считает депутат краевого парламента Владислав Вакаев.

«Мы сами по себе, а народ сам по себе, и между нами пропасть. Это вызывает недовольство. Региональные политики сидят в песочнице, песочком друг в друга кидают, что-то там делают, куличики лепят, но эта песочница стоит сама по себе, а жизнь как-то сама двигается, идет мимо», – признал Вакаев.

Чтобы люди знали о выборах не за месяц до дня иск и больше интересовались процессом, нужно обновление персон, идей и предложений.

«Надо переосмыслить свою политическую деятельность, быть ближе к людям и постараться услышать их и разговаривать с ними на одном языке», – отметил депутат.

Владислав Вакаев Фото: Вечерний Барнаул

О том же говорит и журналист Артем Кудинов: партии работают плохо, у людей есть запрос на обновление, но он не удовлетворен.

«Что покупать в этом магазине, где нет ни товаров, ни качественной упаковки, да еще и ценник такой. Предложений на рынке нет. Новых программ, идей и лиц не видно. Пока нет обращения партий к избирателям, но есть терки между собой, есть перетекания из пустого в порожнее. Повестка не сформулирована даже в самом общем виде», – заявил он.

Политтехнолог Константин Лукин тоже укоряет в народном безразличии сами партии. Работа политических движений не соответствует ожиданиям людей. Точнее даже не сама работа, а то, как ее презентуют.

«На самом деле всем пофиг, что делают партии. Главное, как они про это рассказывают», – заявил он.

Константин Лукин Фото: Вечерний Барнаул

«Ничем не интересуюсь»

Константин Лукин представил местной политпублике исследование электоральных предпочтений жителей края, основанное на опросах фокус-групп алтайского «ПолитЦентра» (их было четыре: молодежь 18-27 лет, люди 30-50 лет из сферы услуг и отдельно бюджетники того же возраста, а также пенсионеры 55+).

Особая категория избирателей, которая потенциально интересна каждой партии, это молодежь. По данным исследования, им политика не нужна. Молодые люди отвечают на все: «ничем не интересуемся, людьми не интересуемся, проблемами не интересуемся». Это напоминает знаменитую шутку из интернета – «нигде не тусуюсь, ничем не интересуюсь».

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Они не понимают словосочетания «социальные проблемы» (которое так часто используют партии в своей агитации), это никак не ассоциируется у них с выборами. Но при этом молодежь заботят вопросы трудоустройства и миграции из региона, недостаток спортивных секций, повышение цен на общественный транспорт, уменьшение зеленых зон в городах, отсутствие транспортного сообщения с районами и недостаток мест в общежитиях.

Из положительного в работе властей люди до 30 лет видят строительство новых домов и торговых центров, а также озеленение. В целом молодежь удовлетворена своей жизнью.

Многие участники фокус-группы заявили, что готовы идти голосовать, потому что «это прикольно и просто интересно». Какой-то конкретной цели или разумных оснований отдать свой голос за ту или иную партию им вовсе не нужно. На участки начинающих избирателей может заманить банальное приглашение (мол, я бы пошел на выборы, да никто не позвал).

И при этом многие молодые люди голосуют за «Единую Россию» (это заявление вызвало взрыв негодования в зале, где проходила дискуссия). Но Лукин настаивает: они отдают голос ЕР, потому что только через них можно чего-то добиться или потому, что партия представляет большинство.

Конечно, есть и другая молодежь – та, что выступает против, и вообще не собирается идти на выборы и голосовать за партии, которые давно приелись. Части из них по духу опальный оппозиционер Алексей Навальный. Вот только, по словам Лукина, Навального в регионе поддерживают мало. Эксперт уверяет, что оппозиционера знает городская молодежь, но не сельская.

По мнению депутата Барнаульской гордумы Марины Понкрашевой, поддержка партии власти выросла как раз за счет недавних митингов и шествий за оппозиционера.

«Молодежь говорит: мы за ЕР, потому что стало страшно. Я недоволен ЕР, но это стабильность», – рассказала она.

Кстати, она упомянула данные статистики силовиков, судя по которым, на январские протесты вышли в основном студенты колледжей и ПТУ, в том числе отчисленные, а также неработающие люди.

Что касается других возрастных категорий, то там восприятие более «удобное» для власти. По словам Константина Лукина, бюджетники просто ненавидят слово «Навальный», люди средних лет не видят разницы между ним и властью, а для пенсионеров оппозиционер вообще никто (и звать его никак). И, кстати, пенсионеры и бюджетники, принимавшие участие в исследовании, считают, что государству нужно еще активнее вмешиваться в жизнь населения, ибо «власти виднее».

К кому больше доверия?

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Результаты фокус-групп (что важно, проведенные до начала активной кампании, до того, как партии начали массовую агитацию) показали, что молодые люди знают только три парламентские партии: «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ. Некоторые смогли назвать еще и «Справедливую Россию», «Яблоко», «Новых людей» и пару-тройку других партий. Остальные участники кампании остаются, что называется, в глубокой тени. Другие три возрастные группы указали четыре парламентские партии и частично некоторые малые.

По данным исследования, больше всего жители Алтайского края поддерживают, конечно, ЕР. Ей Лукин «вангует» традиционное большинство в новом созыве АКЗС и даже более число депутатов, чем в действующем. КПРФ и ЛДПР имеют одинаковую популярность среди участников фокус-групп и будут бороться за второе место.

За ЛДПР и ЕР голосует молодежь, свои голоса партии власти также готовы отдать большинство бюджетников и людей старшего возраста, а вот основной избиратель КПРФ – пенсионеры. Они, по данным исследования, являются единственной возрастной группой, которая недовольна своей жизнью. Всем остальным вроде как «норм».

СР уступает по популярности ЛДПР и КПРФ. Однако за нее почему-то склонны голосовать женщины. Фемповестки у эсеров пока еще нет, поэтому причины такой дамской любви не очень понятны.

Что касается малых партий, у «Яблоко» процент сторонников совсем низкий, поддержки у них нет никакой, ибо они совсем не меняются и играют «заезженную пластинку», говорит политтехнолог. За «Коммунистов России» голосуют в основном радикалы, надеясь, что оттуда, по словам Константина Лукина, «выйдет Сталин». Осталось только придумать лозунг «верните мой 1937», однако это для альтернативы КПРФ уже слишком.

У «Коммунистов России» шансов пройти в АКЗС немного, зато они есть у «Новых людей». Об этой партии люди узнают из соцсетей и благодаря хорошей и яркой рекламе. Впрочем, для многих «Новые люди» все еще «темная лошадка», и электорат еще будет наблюдать за партией и смотреть, что за конфетка лежит в красивой обертке.

Второй малой партией, претендующей на попадание в региональный парламент, является «Партия пенсионеров за справедливость». За нее голосуют, понятное дело, пенсионеры. Основной аргумент здесь – у людей старшего поколения должна быть своя партия, и все тут. И без разницы, что к справедливому «Партии пенсионеров» отнесла даже повышение пенсионного возраста.

Подробнее о шансах малых партий на грядущих выборах «Политсибру» писал здесь

Что касается конкретных политиков, то в пятерку самых узнаваемых лиц (опять же по результатам фокус-групп, с которыми некоторые участники дискуссии поспорили) вошли губернатор Виктор Томенко, депутаты Госдумы Иван Лоор и Даниил Бессарабов, бывший глава региона Александр Суриков и депутат краевого парламента, директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев. Томенко респонденты вообще назвали единственным настоящим политиком в крае. Положительно к нему относятся 83% участников фокус-групп. Люди считают его молодым, красивым и радуются тому, что он «мало говорит».

Главного защитника алтайского агрария Лоора на удивление знает даже молодежь. Бессарабова не всегда идентифицируют как депутата, но знают его по соцсетям. А Писарева и вовсе не считают депутатов, он – директор зоопарка. Про Сурикова помнят только хорошее. А вот про бывшего губернатора Александра Карлина не помнят вообще. Константин Лукин заверил, что ни один из участков фокус-групп не вспомнил этого имени.

Константин Лукин Фото: Вечерний Барнаул

Так что многим политикам да и партиям нужно активнее общаться с народом, и делать это не только перед выборами.