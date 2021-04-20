Врезались в дерево. Двое подростков погибли в ДТП в Алтайском крае

Авария в Ключевском районе Фото: vk.com/incident22

Двое несовершеннолетних погибли в дорожно-транспортном происшествии в Ключевском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Авария произошла 18 апреля 22:40 на 288 км автодороги «Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области».

По предварительным данным, за рулем автомобиля Toyota Corolla находился парень 2003 года рождения, у которого не было водительских прав. Во время движения он не справился с управлением и врезался в дерево. По словам участников сообщества «Инцидент Барнаул», от удара автомобиль почти разорвало пополам.

С ним в салоне находился пассажир 2005 года рождения. Оба подростка скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Ранее «Политсибру» писал, что с приходом тепла число пациентов с травмами после ДТП в Алтайском крае увеличивается на 40%. Это связано в том числе и с тем, что весной автомобилистов на дорогах становится больше, так как на зиму многие не водят машины и теряют навыки вождения.