«Огромная школа жизни». Более 40 тысяч жителей Алтайского края получили помощь от волонтеров штаба #МЫВМЕСТЕ

Волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ Фото: altai-ter.er.ru

За год более 40 тысяч жителей Алтайского края получили помощь волонтеров. Об этом заявил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Романенко 19 апреля на торжественном мероприятии, посвященном празднованию года работы штаба акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

По его словам, в краевом волонтерском штабе в течение года работали более 6000 волонтеров, 1000 из которых – депутаты «Единой России» всех уровней.

«Когда мы создавали штаб, то и представить не могли того объема работы, который предстоит выполнить. Не строя далеких планов, мы просто делали все возможное, чтобы помочь людям. И постепенно волонтерство становилось состоянием души, когда взаимовыручка, сострадание, забота о каждом ставились во главу угла. Могу с уверенностью сказать, что ни один житель Алтайского края, ни один медицинский работник, кто обратился за помощью в наш штаб, не остался без внимания», – заявил Александр Романенко.

А в трудные минуты к волонтерам обращались с разными вопросами. И все они требовали принятия быстрых решений – в условиях коронавируса медлить было просто нельзя. Так, в медицинских учреждениях, которые находились на передовой борьбы с COVID-19, возникла острая необходимость в оборудовании и транспорте. В этом помогло алтайское отделение ЕР.

«Барнаульские больницы №4 и №5 получили автомобили, а рубцовская больница №2 – реанимобиль с аппаратом для вентиляции легких. Есть примеры, когда депутаты оказывали помощь за счет собственных ресурсов. На эти цели в целом ушло более 10 млн рублей», – рассказал Романенко.

Большая потребность у населения была в доставке лекарств и продуктов питания. Особенно в этом нуждались маломобильные и пожилые люди, которые не могли покинуть квартиру из-за угрозы заражения. И помогали им в этом участники движения «Волонтеры-медики».

«И если за продуктами сегодня люди ходят сами, то помощь в больницах, и доставка лекарственных средств пациентам, лечащимся от коронавируса дома, продолжается до сих пор», – отметила региональный координатор движения Анна Ведлер.

Серьезную помощь системе здравоохранения Алтайского края оказали учащиеся медицинского вуза. Как рассказала ректор АГМУ Ирина Шереметьева, за год работы штаба 806 студентов вуза поработали в «красной зоне» санитарами и медсестрами. И даже после тяжелых смен в ковидных госпиталях ребята продолжали учиться, чтобы не отстать от образовательной программы.

«Работа в штабе – это огромная школа жизни, которую мы прошли, и сейчас готовы уже ко многому», – отметила Шереметьева.

А вот начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Екатерина Четошникова напомнила, что традиции добровольчества на Алтае всегда были сильными и высоко оценивались на федеральном уровне. И что опыт нашего региона был признан уникальным.