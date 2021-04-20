Алтайская полиция призвала жителей не участвовать в незаконном митинге

Несанкционированный митинг в Барнауле 23.01.2021 Фото: Александра Черданцева

В соцсетях распространяются сообщения о запланированном в Барнауле и Бийске несогласованном митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального. А потому в главке МВД России по Алтайскому краю призвали население не участвовать в этом незаконном мероприятии.

В правоохранительных органах напомнили, что в регионе продолжают действовать ковидные ограничения. В частности, в общественных местах люди должны носить маски. А в соответствии со статьей 8 ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» запрещено проводить публичные мероприятия на площадке рядом со зданиями органов госвласти и экстренных оперативных служб.

«МВД призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами время. В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией. <...> Не подвергайте угрозе свое здоровье и безопасность. Предостерегите от участия в несанкционированных акциях своих родных и близких, в особенности несовершеннолетних», – заявили в пресс-службе ведомства.

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В полиции также отметили, что во время незаконных мероприятий не исключены провокации со стороны «деструктивно настроенных лиц», и это может привести к нарушению общественного порядка. Силовики предупредили, что расценят как угрозу и будут пресекать любую агрессию и попытки спровоцировать столкновение. Правонарушителей задержат и привлекут к ответственности.

Напомним, в январе 2021 года в Барнауле прошли две незаконные акции протеста. 31 января полиция задержала 85 человек, однако сколько их было в первый несанкционированный митинг официально не сообщалось. Позже стало известно, что нескольких участников этих событий наказали штрафами и обязательными работами.