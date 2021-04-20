Еще восемь жителей Алтайского края скончались в ковидных госпиталях

Больница Фото: pixabay.com

Еще у 74 человек в Алтайском крае выявили коронавирус. Половина из них – жители Барнаула, Рубцовска и Бийска, сообщили в оперативном штабе. За время пандемии в регионе зафиксировали 48,8 тысяч случаев заражения.

«Векторовская» вакцина от коронавируса поступила уже в два медучреждения Алтайского края Новости 14.04.2021 10:27

За сутки в крае умерли восемь человек, COVID-19 стал причиной смерти в четырех летальных случаях. Всего за год скончались почти 2,9 тысячи зараженных, из них 2 тысячи – от ковида.

Коронавирусом переболели уже 43,8 тысяч жителей Алтайского края. За последние 24 часа из больниц выписали еще 79 человек. На лечении в госпиталях с COVID-19 и вирусной пневмонией остаются 1,2 тысячи пациентов. Тяжелое течение болезни наблюдается у 182 человек, 82 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, Алтайский край получил 250,5 тысяч комплектов вакцины против коронавируса. Прививки поставили уже 154,4 тысячи человек. Из них оба компонента препарата получили 83,3 тысячи жителей региона. Кстати, в регионе сейчас ставят обе вакцины: «ГамКовидВак» («Спутник V») и «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра вирусологии и биотехнологий «Вектор». Правда, вторую пока только в двух больницах Барнаула и Бийска.