Рабочий погиб на рубцовском предприятии. Следком начал проверку

Подъемный кран Фото: pixabay.com

10 апреля 2021 года на предприятии «АлМет» в Рубцовске погиб один из работников. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Алтайского края.

Инцидент произошел во время погрузки металла в вагон при помощи козлового крана. Один из задействованных работников по неизвестным пока причинам получил тяжелую травму: у него были сломаны ребра и произошел разрыв внутренних органов. 36-летний мужчина скончался прямо на рабочем месте.

Нужно отметить, что это не первая гибель людей на работе в Алтайском крае за последние полгода. Так, 8 февраля в алтайском селе Смазнево сход снега во время очистки кровли создал завалы, под которыми оказались восемь человек. Четверо из них погибли. Другой инцидент произошел в барнаульском театре Музкомедии 16 декабря 2020 года. Один из работников упал со строительной вышки во время подключения гирлянды. Он получил множественные переломы, от которых умер в больнице.