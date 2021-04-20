Непригоден для проживания. Власти Барнаула расселят аварийный дом на Советской армии с обрушившейся стеной

Аварийный дом на Советской Армии в Барнауле Фото: Олег Укладов

Многоквартирный дом по улице Советской Армии, 54 признан непригодным для жилья. А потому жильцов расселят в ближайшее время. Об этом заявил заместитель главы администрации Барнаула по городскому хозяйству Сергей Пашковский на встрече с жильцами 19 апреля.

«Пока гром не грянет». Почему в Барнауле начали «сыпаться» аварийные дома и что теперь делать Аналитика 08.04.2021 15:08

Собственники должны в кратчайшие сроки предоставить правоустанавливающие документы на жилье. Десять дней потребуется на то, чтобы специалисты провели оценку жилых помещений и определили их рыночную стоимость. После этого городской комитет ЖКХ подготовит документы об их выкупе.

Забрать свои вещи жильцы смогут после того, как в доме временно установят щитовые элементы. Сделать это должны в течение 20 дней, рассказал зампред, главный инженер комитета ЖКХ Денис Ращепкин.

Напомним, частичное обрушение наружной стены дома на улице Советской Армии произошло 7 апреля. Жителей двухэтажки сразу эвакуировали. По данным мэрии, этот дом, в котором сейчас проживают 63 человека, был построен в 1954 году, а аварийным его признали еще в 2013-м.

Кстати, 5 апреля об угрозе обрушения стены сообщили жильцы ветхого двухэтажного дома по улице 1-я Западная, 51. После оценки здания власти заявили, что жильцов расселят.

Из-за обострившейся ситуации с аварийным жильем Барнаула горожане решили выйти на митинг. Он пройдет на площади Свободы 24 апреля.