«Горэлектротранс» выяснил, почему в Барнауле на одном участке трижды сходили с рельсов трамваи

Трамвай Фото: Олег Укладов

В Барнауле на пересечении проспектов Строителей и Ленина за неделю с рельсов сошли сразу три трамвая. Специалисты «Горэлектротранса» обследовали этот участок путей и выявили серьезный износ, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Чтобы не допустить аварий в дальнейшем, дефектный рельс на участке пути заменили», – добавили в мэрии.

Напомним, утром 15 апреля в соцсетях сообщили, что на площади Октября трамвай сошел с рельсов. Очевидцы написали, что у него отлетели колесные пары, а вагон частично развернуло на проезжую часть.

Утром 16 апреля история повторилась: на этом участке с рельсов сошла тележка второго вагона трамвая. На прошлой неделе также подобный случай был на перекрестке проспекта Ленина и улицы Северо-Западная.