Подарок для Ильича. Барнаульские коммунисты удачно оспорили отказ в акции на день рождения Ленина

Пикет коммунистов на площади Советов Фото: Александра Черданцева

Центральный районный суд Барнаула на заседании 19 апреля счел неправомерным решение городской администрации не разрешать коммунистам проводить акцию в день рождения Ленина 22 апреля на площади Советов. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Активисты и депутаты КПРФ планировали в этот день возложить цветы к памятнику вождю пролетариата. Поводом для отказа послужило то, что власти города передали территорию в пользование МБУ «Благоустройство и озеленение» (Горзеленхоз), а значит, нужно согласование и от этой организации.

Напомним, что это был уже третий отказ, связанный с Горзеленхозом, с которым сталкивались барнаульские коммунисты. По этой же причине КПРФ не согласовывали акции 14 февраля на площади Ветеранов (напротив библиотеки им. Шишкова), и 23 февраля. Второе мероприятие перенесли в гайд-парк в сквере Германа Титова, но в итоге и его запретили проводить по причине «эпидемиологической ситуации».



Нужно отметить, что законность отказов через Горзеленхоз вызывала вопросы у юристов и у представителей других оппозиционных партий, даже не сталкивавшихся с этой проблемой, поэтому такое решение вряд ли стало для кого-то неожиданным.