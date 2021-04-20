Заместителем алтайского министра культуры стал «строитель» Дмитрий Аристов

Дмитрий Аристов Фото: barnaul.org

Новым заместителем министра культуры Алтайского края и начальником отдела музейной деятельности назначен Дмитрий Аристов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Аристов окончил Барнаульский машиностроительный техникум по специальности «Двигатели внутреннего сгорания», а в 1996 году получил диплом АлтГТУ в сфере промышленного гражданского строительства.

В 2019-2020 годах он возглавлял городской комитет по строительству. Ранее руководил инспекцией государственного строительного надзора краевого управления по строительству и архитектуре. На новом месте его обязанности будут связаны с этой сферой. Только теперь уже применительно к объектам культуры.

Что интересно, до того, как стать чиновником, Аристов успел поработать плотником-бетонщиком, старшим прорабом строительного участка и главным инженером.

Предыдущим заместителем министра, занимавшимся этими вопросами, была Галина Кубрина. Она погибла в ДТП в январе 2021 года на Чуйском тракте. Министр культуры Елена Безрукова в этой аварии сломала руку.