Стало известно, сколько заработал губернатор Алтайского края

Виктор Томенко Фото: Олег Укладов

Доход главы Алтайского края Виктора Томенко за 2020 год составил 8,5 млн рублей. Это следует из опубликованных на сайте правительства региона сведений о доходах, расходах и имуществе.

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Из этой суммы 3,5 млн рублей – доход от работы в правительстве края. А около 4 млн рублей Томенко получил от продажи автомобиля, уточнили в пресс-службе правительства региона. Также в доходах учтены средства от вкладов в банках и от сдачи квартиры в аренду.

Доход супруги Виктора Томенко за 2020 год составил 458 тысячи рублей. И это за счет процентов от вкладов в банках и дивидендов по акциям коммерческих компаний, прокомментировал сам губернатор.

Согласно опубликованным материалам, в собственности главы региона находятся две квартиры на 113,3 и 233,9 кв. метров, нежилое помещение на 14 квадратов, легковой автомобиль Land Rover Discovery и грузовой автомобиль Toyota Hilux. В пользовании находится объект недвижимости площадью 587,7 кв. метров.

А его жена владеет земельным участком площадью 2500 квадратов, домом на 161,7 кв.м, квартирой на 213,6 кв.м, двумя местами под машины, нежилым помещением на 73,6 кв.м. Также ей принадлежит автомобиль Toyota Corolla.

Как добавили в пресс-службе правительства, в начале 2021 года Томенко продал «некоторые объекты недвижимости в столичном регионе за 31 млн рублей». Но эти данные будут отражены уже в отчете о доходах главы региона по итогам 2021 года.

Напомним, по итогам 2019 года губернатор Алтайского края заработал 4,2 млн рублей.