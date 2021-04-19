Жители Барнаула выйдут на митинг из-за аварийного жилья

Аварийный дом на Советской Армии в Барнауле Фото: Олег Укладов

Администрация Барнаула согласовала общественной организации «Гражданский патруль» проведение митинга, посвященного проблеме аварийного жилья в городе. Мероприятие состоится 24 апреля, сообщает активист Игорь Берг.

Поводом для митинга стала эвакуация жильцов из аварийного жилья этой весной. 5 апреля из-за угрозы обрушения стены эвакуировали жителей дома №51 по улице 1-я Западная. А уже через два дня, 7 апреля, жильцам пришлось покинуть дом № 54 на улице Советской армии. Там была уже не только угроза, но и обрушение кирпичной кладки наружной стены. Оба здания давно признаны аварийными: на 1-й Западной с 2019 года, а на Советской армии и вовсе с 2013. Оба случая заинтересовали и Следственный комитет (возбуждены уголовные дела по статье «халатность»). Общественники также сообщают, что всего в городе 224 аварийных дома, которые подлежат сносу или реконструкции.

«Этой весной ситуация с аварийным жильем обострилась и стала критической. Аварийный фонд достиг определенного процента износа, при котором здания больше не выдерживают»,– говорят о назревшей проблеме общественники.

Организаторы митинга считают, что власти города должны начать расселение жителей аварийных домов, и привлечь для этого краевые и федеральные ресурсы. Иначе решить проблему не получится.

Напомним, в марте в аварийном доме на ул. Цеховая, д. 14 «А» обрушилась наружная часть кирпичной кладки.