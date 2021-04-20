За что боролись. Под какие идеологии создавались российские партии и остались ли верны им сейчас

Книги Фото: pixabay.com

В Единый день голосования 19 сентября 2021 года избирателям предстоит выбрать, кому отдать голос из целого сонма партий. Впрочем, большинство знакомы голосующему уже очень давно. Вот только остались ли партии такими же, какими были в момент знакомства? Корреспондент «Политсибру» обсудил с экспертами-политологами, как можно охарактеризовать идеологическое наполнение основных участников предвыборной гонки и какие изменения претерпевала их идейная начинка.

«Неизбираемые». Какие требования к своим кандидатам выдвигают алтайские партии Аналитика 24.03.2021 9:57

«Единая Россия»

Описать идейную платформу партии власти очень непросто, хотя бы из-за ее численности и разнородности. Разные источники называют стержнем «Единой России» сразу несколько различных политических направлений и характеристик: от правоцентризма до российского консерватизма. Некоторые эксперты и вовсе идут дальше и заявляют: идеологии у ЕР просто нет.

Впрочем, не все оценивают отсутствие строгих догм как минус. Заведующая кафедрой политологии Алтайского государственного университета Ярослава Шашкова отмечает, что вопрос идеологий партий ушел в прошлое. Политические объединения стараются захватить как можно больше избирателей из всех социальных групп, и сейчас в основном стали зонтичными. Они поднимают общезначимые проблемы.

«Партийные программы утрачивают свое значение. Избиратель во всем мире уже давно их не читает», – оценила политические тренды Шашкова.

Но в целом же, этаким идеологическим ядром ЕР большинство политологов, да и сами члены партии все-таки называют консерватизм.

«Изначально «ЕР» выступала с позиции обеспечения порядка, стабильности и целостности России, особенно на фоне лихих 90-х. С позиции партии власти, причем власти, поддержанной подавляющим большинством общества. Тогда существовал очень серьезный запрос на политическую стабильность», – напомнил о том, откуда у партии власти «растут ноги» декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.

Электоратом «Единой России» являются в основном люди за 40, работники бюджетного сектора и государственные служащие. Шире свою избирательную базу сделать партия власти могла бы, если бы, по словам Александра Шатилова, «ослабила узел на галстуке».

«Партии нужно быть ближе к народу и говорить на его языке. Тем более что люди, которые это умеют, там есть», – отметил Шатилов.

Зарубежными коллегами ЕР пусть и с огромной натяжкой можно назвать европейские консервативные партии. Формат ЕР как партии власти политологи оценивают как практически уникальный для всего мира.

ЛДПР

ЛДПР – партия с точки зрения идеологии интересная уже тем, что декларируемый в названии либерализм лишь наследие ее советского прародителя – Либерально-демократической партии Советского Союза. Сейчас партия считается националистической и национал-патриотической, или даже «державнической».

Впрочем, довольно распространенной является и точка зрения, согласно которой основное идейное наполнение ЛДПР зависит только от одного человека и его взглядов.

«ЛДПР – партия вождистского типа. «Цитатник Жириновского» содержит высказывания на любой вкус. Там и левые идеи, и правые идеи, и центристские идеи, и каждый может подобрать что-то на свой вкус», – считает политолог Константин Лукин.

Рейтинг либерал-демократов также очень тесно связан с рейтингом самого Владимира Жириновского. Это влияет, в том числе, и на стратегию партии на выборах. Именно поэтому известный политик часто оказывается в списках на выборах в разных регионах страны – подтянуть партию.

Мал, да удал? Какие непарламентские партии будут участвовать в выборах в АКЗС, и на что они могут рассчитывать Аналитика 05.04.2021 9:08

Впрочем, идейные якоря у ЛДПР есть. Это, в первую очередь, жесткая внешняя политика и ориентир на отстаивание суверенитета страны, а также стремление усилить исполнительную власть.

В какой-то степени ЛДПР похожа на французский «Национальный Фронт» Марин Ле Пен или движение «Пять Звезд» в Италии, считает Ярослава Шашкова. В терминологии политической науки такие партии называются «неопопулистскими». Это объединения с жесткой риторикой, активно критикующие своих оппонентов, и связанные с сильной фигурой лидера. Впрочем, определенная доля популизма в наши дни присутствует у всех партий.

КПРФ

Современную КПРФ мало кто считает именно коммунистической партией. По мнению экспертов, она скорее социал-демократическая, пусть и более левая, чем та же «Справедливая Россия». Сейчас партия изрядно потеплела в своем отношении к капитализму и частной собственности, считает заведующая кафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института управления Инна Ветренко. Из-за чего, как и у ЛДПР, можно говорить о расхождениях между идеологией и названием. Впрочем, партия Зюганова и в момент ее появления не была слишком уж настроена «раздувать мировой пожар».

«В условиях господства в начале 90-х годов в коммунистическом движении радикальных элементов КПРФ показалась власти наиболее безобидной», – оценил причины такого «дружелюбия» партии Александр Шатилов.

КПРФ, по его мнению, долгие годы является спарринг-партнером власти. Попытки радикалов в компартии обострить ее курс в основном завершаются неудачей. Сейчас повестка коммунистов, по мнению Шатилова, отчасти перехвачена властью. На это повлияли социальная политика последних лет, а также ряд громких арестов, отнявший у КПРФ часть антиолигархической повестки.

Много партий из ничего. Как поживают и чем занимаются малые партии в Алтайском крае Аналитика 02.12.2020 9:12

Константин Лукин, впрочем, отмечает, что коммунисты являются практически единственной в России партией с точки зрения традиционного понимания этого слова. Все остальные (и тут речь не только про РФ, но про весь мир) – уже, скорее «проекты», считает Лукин. Они создаются под определенную задачу, а затем могут исчезать или менять свою повестку.

Лукин также отмечает, что, несмотря на представления о КПРФ как об организации пенсионеров, реальное положение дел там сейчас очень изменилось. Основная масса людей в возрасте – это электорат «Единой России». У КПРФ же сейчас приток поддержки со стороны молодежи.

«Справедливая Россия – За правду»

У СР, особенно после объединения с «За Правду» и «Патриотами России» все с идеологией непросто. До этого момента эсеры были социал-демократической партией «левого центра». Более того, «Справедливая Россия» даже входила в мировой союз социал-демократических движений «Социнтерн». Теперь же «мировоззрение» партии оказалось несколько размыто.

«СР выступает за смешанную экономику, прогрессивное налогообложение. Она идейно близка к КПРФ, но у нее нет ничего в духе «все отобрать и поделить», – обозначает основные отличия эсеров от их главного конкурента на левом фланге политолог Инна Ветренко.

Электорат партии составляет интеллигенция, бюджетники, те, кого не устраивает КПРФ, но кто, при этом, не готов поддерживать «Единую Россию», описала избирателей эсеров Ярослава Шашкова. Однако у СР регулярно возникают противоречия между запросом электората и сохранением лояльности со стороны Кремля. Что, по мнению Шашковой, приводит к невысоким электоральным результатам. Присоединение же «За Правду», имеющую некоторые националистические тона в повестке, также может расколоть электорат.

Константин Лукин относит СР к упомянутой им категории проектов. Отсюда сложности с выделением ядерного электората. А потому слияние не особенно-то и повлияло на ее идеологию, а значит, и на избирателей. Впрочем, у партии всегда был неоднородный электорат, и всегда непростые кампании. Хотя алтайские эсеры часто отыгрывают за счет хорошей работы партии в регионе.

И все-все-все

Наиболее понятной в идейном плане среди малых партий является «Яблоко». Связано с это с тем, что она придерживается вполне конкретных и ясных идеологических ориентиров – это либерализм. Либеральным «фруктовое» объединение оставалось на протяжении всего своего существования, и остается до сих пор. Оно, кстати, как и СР входит в «интернационал», только либеральный.

С другими малыми партиями все несколько сложнее, и уж точно туманнее. Так, большинство из них относятся скорее к левому флангу политического спектра. Связано это, по мнению Константина Лукина с тем, что левый электорат более многочисленный. Это и «Партия пенсионеров», и «Родина», и «Партия за справедливость» и, конечно, «Коммунисты России». Все они в своем идейном плане скорее схожи, и во многом рассчитывают на то, чтобы отщипнуть немного разочарованного электората от парламентской четверки. Например, «Родина» может импонировать избирателям одновременно «Единой России», ЛДПР и СР.

Скорее к левым относятся и две «зеленые» партии. Это, собственно, «Зеленые» и «Зеленая Альтернатива». Впрочем, их повестка для российской политики пока еще является относительно новой, в отличие от Европы.

На «правые» голоса из новых партий претендуют только «Новые люди». Среди парламентской четверки «старших братьев» у них нет, так что в этом году они будут в основном угрозой для «Яблока». При этом выявить у большинства малых партий некие строгие идеологические рамки все равно не получится. Доцент кафедры политологии Алтайского Государственного университета Сергей Асеев описал их идеологический компонент как «спутанный». По его мнению, новые объединения сейчас в целом все меньше выполняют идеологическую функцию и зачастую служат лишь для того, чтобы помочь конкретным людям получить места в парламентах. Идейная база большинства таких партий – «за все хорошее, против всего плохого». А для того, чтобы объединение могло как-то жестко себя позиционировать, оно должна опираться на конкретную социальную группу. Что в наши дни уже скорее редкость.

Так что выводом из всего услышанного стало одно: в наши дни привязанность к идейным догмам в политике не в почете. Гораздо важнее политический бренд, раскрученность партии и отдельных лиц и конкретные проекты. Голосование же по принципу идейных симпатий для большинства современных избирателей отошло в прошлое, потому что каждый участник политической борьбы постарается предложить что-нибудь, что подойдет всем.