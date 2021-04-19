Барнаульская федерация биатлона подарила оборудование еще одной школе города

Урок биатлона в школе №127 Фото: предоставлено Барнаульской федерацией биатлона

Барнаульская федерация биатлона продолжает проводить спортивные уроки в учебных заведениях краевой столицы. На этот раз занятия по биатлону для пятиклассников организовали 15 апреля в школе №127. Кроме того, учебное заведение получило оборудование для занятий этим видом спорта.

Школе досталось две винтовки и столько же установок для стрельбы из арсенала стрелкового инвентаря федерации. Их передали учебному заведению, чтобы дети смогли продолжить тренировки.

«Любой школе по карману и такие винтовки, и установки. Потому мы и ездим по школам, чтобы показать – что это доступно. Кроме того, надеемся, что дети заинтересуются тем, что увидят на таких биатлонных уроках, и придут к нам заниматься», – говорит председатель барнаульской федерации биатлона Андрей Угаров.

Школьники в спортзале сделали пристрелочные выстрелы из пневматических винтовок.

Урок биатлона в школе №127 Фото: предоставлено Барнаульской федерацией биатлона

В июне барнаульская федерация биатлона собирается ехать в районы Алтайского края и там пропагандировать биатлон. В 2021 году барнаульские биатлонисты выиграли грант – 1,4 млн рублей на покупку стрелкового инвентаря.

«Основная сумма президентского гранта пойдет на закупку 18 газобаллонных винтовок «Пионер», это уже почти профессиональное оружие, позволяющие детям плавно переходить с пневматического на малокалиберное оружие», – рассказал Андрей Угаров.

Именно с этими винтовками федерация будет проводить уроки биатлона в районах края.

Винтовки местной федерации предоставил и лично вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов. Он закупил для барнаульской федерации 10 винтовок Би-1 и 20 установок для стрельбы, с которыми барнаульцы и ездят по школам.

Кстати, ранее такой же урок барнаульская федерация биатлона провела в школе №24. Ей тоже подарили два комплекта стрелкового оборудования для тренировок.

Напомним, что уроки в барнаульских школах являются частью проекта «Биатлон в школы, биатлон в ГТО». Федерация биатлона реализует его совместно с «Союзом ветеранов биатлона Алтая», «Газпром газораспределение Барнаул» и «Барнаульским пивоваренным заводом». Всего в нем задействовано более 30 регионов России.

Урок биатлона в школе №127 Фото: предоставлено Барнаульской федерацией биатлона