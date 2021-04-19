Развалившуюся трубу на ТЭЦ-2 в Барнауле демонтируют

Обрушение трубы на ТЭЦ-2 Фото: Виталий Барабаш/«Политсибру»

Сибирская генерирующая компания (СГК) будет разбирать трубу, верхняя часть которой обрушилась 11 апреля 2021 года. Об этом рассказал министр промышленности и энергетики края Вячеслав Химочка на совещании в правительстве региона 19 апреля.

«Руководство СГК приняло решение о том, что сейчас будут заниматься разбором рухнувшей трубы», – пояснил Вячеслав Химочка.

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Чиновник также сообщил, что сейчас причины аварии ТЭЦ-2 расследует комиссия Ростехнадзора. Свой вердикт эксперты должны вынести к 13 мая.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обратился к региональному минпромэнерго и администрации Барнаула с поручением проконтролировать ситуацию объекте.

«Вопрос крайне серьезный в рамках подготовки уже к следующему отопительному сезону. Поэтому вместе с городскими властями держите руку на пульсе и принимайте участие в мероприятиях, которые в этой связи будут проходить», – заявил глава региона.

Проверку проводит и региональный следком, который возбудил по данному факту уголовное дело. СК оценит действия должностных лиц на нарушение требований промышленной безопасности. По данным ведомства, проверка 2020 года показала, что использовать трубу можно только после ремонта. Хотя в «Барнаульской генерации» (входит в структуру СГК) заявляли, что последний ремонт был в 2017 году, но работать она могла еще 17 лет.

Напомним, из-за обрушения произошло повреждение системы топливоподачи. У части получателей трепла от ТЭЦ-2 снизился уровень отопления. Но его оперативно восстановили.