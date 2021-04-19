Более 113 тысяч работающих потерял Алтайский край за последние 10 лет

Работа, компьютер Фото: pixabay.com

Работающих жителей Алтайского края за последние 10 лет стало меньше на 113, 3 тысяч человек. В 2011 в регионе работало на 9,9% больше человек, чем в 2021 году. Такие данные приводят эксперты РИА Новостей.

Алтайский край оказался в конце рейтинга регионов России по уровню ожидаемых зарплат Новости 25.03.2021 13:44

Если говорить про последние три года, то сокращение было 20,7 тысяч человек (минус 2% с 2018 года). В рейтинге российских регионов по динамике рынка труда Алтайский край занял 31 строчку из 85-ти.

Соседняя Республика Алтай расположилась чуть ниже – на 33 месте. Там тоже все меньше людей идет работать. За три года показатель сократился на 22% (республика потеряла 1,9 тысяч работающих) и на 3,7% за последние 10 лет (число работающих сократилось на 3,2 тысячи человек).

Число занятых увеличилось лишь в 14 регионах России (например, в Севастополе, Тюменской области и Камчатском крае). В остальных субъектах страны рабочих рук стало меньше, особенно серьезное снижение в Новгородской области, Хакасии и Северной Осетии.