Кому в правительстве жить хорошо. Стали известны доходы российских министров за 2020 год

Денис Мантуров Фото: minpromtorg.gov.ru

Больше всех за 2020 год среди высокопоставленных российских чиновников заработал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Его доход составил 740 млн рублей. Это следует из данных о доходах членов правительства РФ, опубликованных на сайте кабмина.

Меньше, чем у Пескова. Доходы Путина за 2020 год составили 9,9 млн рублей Новости 19.04.2021 10:10

После Мантурова в списке самых обеспеченных министров идут глава минтранса Виталий Савельев и глава минэнерго Николай Шульгинов. Они заработали 359,4 и 201,7 млн рублей соответственно. А вот доход премьер-министра Михаила Мишустина, по сравнению с другими, оказался не очень большим. Он заработал 9,8 млн рублей. Что, впрочем с лихвой компенсирует доходы его жены – 63,8 млн.

Схожая ситуация и у зампреда правительства Татьяны Голиковой. Ее доходы составили 40,4 млн, в то время как ее супруг, президент Делового совета Евразийского экономического союза Виктор Христенко, заработал 269,9 млн рублей.

Самым же скромным оказался заработок министра культуры Ольги Любимовой. За 2020 год она заработала 9 млн рублей. Немногим лучше дела шли у министра просвещения Сергея Кравцова (9,4 млн) и главы МЧС Евгения Зиничева (9,9 млн).

В скором времени также станет известно, сколько заработали главы регионов и местные министры. В Алтайском крае в 20219 году самый высокий доход (почти 18 млн) задекларировал заместитель председателя правительства Денис Губин. Он обогнал главу региона Виктора Томенко, заработавшего 4,2 млн.