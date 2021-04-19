Далеко не уходил. Барнаульский депутат Дмитрий Ворсин вернется в ЛДПР – источник

Дмитрий Ворсин Фото: Олег Укладов

Депутат барнаульской гордумы Дмитрий Ворсин, который в ноябре 2020 года вышел из ЛДПР из-за конфликта с руководителем регионального отделения Максимом Крайном, скоро вернется в партию и пойдет с ней на выборы в краевой парламент. Об этом «Политсибру» рассказал источник.

Сам Ворсин в беседе с «Политсибру» сообщил, что пока никаких заявлений не писал, не предпринимал никаких официальных действий, чтобы вернуться в партию. Но он не исключает этого в дальнейшем.

«Это зависит не только от моего желания, но и от решения руководства партии», – подчеркнул он.

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Такое желание, судя по всему, есть. Дмитрий Ворсин сказал, что решения пока не принял, но при этом от партии никак не отстранялся.

«Даже после выхода я оставался членом фракции ЛДПР в гордуме, соблюдал правила поведения депутата партии. Проводил приемы и участвовал в мероприятиях либерал-демократов», – подчеркнул он.

Напомним, заявление о сдаче членского билета после девяти лет работы в партии Ворсин написал 27 ноября 2020 года. Свой поступок он объяснил несогласием с работой регионального отделения при новом координаторе Максиме Крайне. По его словам, команда развалилась, руководство партии перестало учитывать мнение опытных «жириновцев». По этой же причине, но более громко и эмоционально из партии вышла депутата краевого парламента Евгения Боровикова.

А в конце марта 2021 года вышел и сам Крайн, правда, не из партии, а с поста главы регионального отделения. И после этого в политтусовке заговорили о возможном возращении «отщепенцев». Про Боровикову речь не идет, ибо она уже несколько месяцев активно протаптывает дорожку к избирателями рука об руку со справедливороссами. А вот камбэк Ворсина был вполне ожидаем.