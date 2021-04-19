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Работника барнаульского промышленного предприятия будут судить за загрязнение окружающей среды

Новости
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Загрязнение в Барнауле
Загрязнение в БарнаулеФото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

Барнаульские следователи обвинили начальника отдела охраны труда, пожарной безопасности и экологии одного из предприятий (оно производит резиновые шины, покрышки и камеры) в захоронении опасных химических веществ и отходов, которое навредило окружающей среде (ч. 2 ст. 247 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе алтайского следкома.

По версии следствия, в июне 2020 года барнаулец с помощью организации-подрядчика выкопал котлован в 700 квадратных метров и закопал там опасные отходы. В земле оказались нефтепродукты и такие химические вещества, как бензапирен и мышьяк. При этом участок для работ не был внесен в официальный реестр территорий, где разрешено проводить такие работы.

«Данные действия повлекли за собой загрязнение окружающей среды и создали реальную угрозу причинения существенного вреда здоровью человека, а также причинили вред почве, который составил более миллиона рублей», – рассказали в ведомстве.

Свою вину работник компании уже признал. Следователи направили уголовное дело в суд. По статье обвиняемому& грозит до пяти лет лишения свободы.

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#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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