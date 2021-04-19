Алтайский край попал в число регионов, где хуже всего тратят деньги на жилье для сирот

Строительство Фото: Олег Укладов

Алтайский край и Республика Алтай оказались в списке регионов, где хуже всего в России тратятся бюджетные деньги на жилье для детей-сирот. Об этом сообщает ТАСС.

Уровень обеспеченности сирот жильем в крае – 5%, что в три раза ниже показателя по России. Всего региональные власти не освоили более 68% выделенных денег.

В Республики Алтай не потратили 66% средств, там жильем обеспечено тоже только 5% сирот.

Кроме двух Алтаев, к отстающим регионам отнесли Туву, Курганскую область и Кабардино-Балкарию. Последняя стала главным неудачником. Там не израсходовали более 88% средств на детей-сирот. Уровень обеспеченности квартирами там – чуть более 1% при общероссийском показателе в 15%. В Туве, кстати, жилье дали менее 1% сирот. Там не было освоено более 40% бюджета.

«Главам этих регионов направлены письма о необходимости обеспечения личного контроля работы в сфере реализации жилищных прав сирот», – отметила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Напомним, что разобраться с выдачей жилья детям-сиротам требовал от алтайских властей и председатель российского следкома Александр Бастрыкин. Он упрекнул должностных лиц в бездействии и поручил региональному СК привлекать виновных к ответственности по всей строгости закона.

Кроме Бастрыкина о проблеме говорил и заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин во время своего визита в регион в феврале 2021 года.

Всего в Алтайском крае на 1 января 2021 года жилье должны получить около 6 тысяч сирот старше 23 лет. В 2020 году на расселение было выделено 926 млн рублей федеральных денег и 285 млн из краевого бюджета. Однако к декабрю 2020 года власти купили для сирот только 305 жилых помещений за 360 млн рублей. Часть денег вернулась в бюджет.

В 2021 году в Алтайском крае планируется потратить 600 млн рублей на квартиры для сирот.