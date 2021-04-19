Дорогу молодым. В Алтайском крае подвели итоги «Регионального ПолитСтартапа»

Победители «Регионального ПолитСтартапа» в Барнауле и их наставники Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

10 победителей и трех лауреатов общественно-политического кадрового проекта «Региональный ПолитСтартап» выбрали в Барнауле на минувших выходных. Организатор конкурса – партия «Единая Россия» – возьмет на себя шефство над финалистами. А лучшие проекты получат средства на реализацию от ЕР.

Так, политический потенциал лидера «Молодой Гвардии» в регионе Виктории Анищенко поможет раскрыть депутат Госдумы Наталья Кувшинова.

«Яркие социально значимые идеи нашей молодежи вдохновляют. И здорово, что партия в регионе поддержит реализацию сразу нескольких проектов. Впереди у ребят новый, более сложный этап – участие в предварительном голосовании. Как наставник, буду делиться с Викторией опытом», – сказала Наталья Кувшинова.

30 лучших. В Алтайском крае выбрали финалистов кадрового проекта «Региональный ПолитСтартап» Новости 13.04.2021 15:05

С председателем Молодежного парламента региона Артемом Сафоновым будет работать депутат Госдумы Даниил Бессарабов.

Роман Куранов и Александр Кузган получили в наставники главу регионального исполнительного комитета «Единой России», председатель комитета АКЗС по правовой политике Дениса Голобородько.

Александр Илюшкин и Андрей Березовиков будут учиться у заместителя председателя комитета АКЗС по местному самоуправлению Ивана Мордовина.

Депутат краевого парламента Ирина Солнцева взяла шефство над координатором движения «Волонтеры-медики» Анной Ведлер.

Глава фракции «Единая Россия» в Барнаульской городской Думе Вячеслав Перерядов будет курировать Ашота Погосяна и Дмитрия Бояркова.

А глава социального комитета АКЗС Татьяна Ильюченко – Ксению Гольцман и Павла Михалева.

Финансовую помощь партия окажет Даниилу Егорову из Новоалтайска (участвовал и победил с проектом «Экология за нами!»), Алине Горловой («Мобильные отряды помощи «Мы рядом») и Артем Сафонов («Форум молодых врачей»).

Напомним, в проекте участвовали жители региона от 21 года до 35 лет. Им нужно было предложить инициативу или проект для развития Алтайского края.