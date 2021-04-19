10 победителей и трех лауреатов общественно-политического кадрового проекта «Региональный ПолитСтартап» выбрали в Барнауле на минувших выходных. Организатор конкурса – партия «Единая Россия» – возьмет на себя шефство над финалистами. А лучшие проекты получат средства на реализацию от ЕР.
Так, политический потенциал лидера «Молодой Гвардии» в регионе Виктории Анищенко поможет раскрыть депутат Госдумы Наталья Кувшинова.
«Яркие социально значимые идеи нашей молодежи вдохновляют. И здорово, что партия в регионе поддержит реализацию сразу нескольких проектов. Впереди у ребят новый, более сложный этап – участие в предварительном голосовании. Как наставник, буду делиться с Викторией опытом», – сказала Наталья Кувшинова.
С председателем Молодежного парламента региона Артемом Сафоновым будет работать депутат Госдумы Даниил Бессарабов.
Роман Куранов и Александр Кузган получили в наставники главу регионального исполнительного комитета «Единой России», председатель комитета АКЗС по правовой политике Дениса Голобородько.
Александр Илюшкин и Андрей Березовиков будут учиться у заместителя председателя комитета АКЗС по местному самоуправлению Ивана Мордовина.
Депутат краевого парламента Ирина Солнцева взяла шефство над координатором движения «Волонтеры-медики» Анной Ведлер.
Глава фракции «Единая Россия» в Барнаульской городской Думе Вячеслав Перерядов будет курировать Ашота Погосяна и Дмитрия Бояркова.
А глава социального комитета АКЗС Татьяна Ильюченко – Ксению Гольцман и Павла Михалева.
Финансовую помощь партия окажет Даниилу Егорову из Новоалтайска (участвовал и победил с проектом «Экология за нами!»), Алине Горловой («Мобильные отряды помощи «Мы рядом») и Артем Сафонов («Форум молодых врачей»).
Напомним, в проекте участвовали жители региона от 21 года до 35 лет. Им нужно было предложить инициативу или проект для развития Алтайского края.