Более 400 млн рублей будет стоить новое здание барнаульской прокуратуры

Здание прокуратуры на ул.Партизанская, 97 Фото: Толк

Новое здание прокуратуры построят в Барнауле на улице Партизанской, 97. Соответствующий конкурс объявлен на сайте госзакупок. Подрядчик станет известен 26 апреля. Ведомство готово заплатить за работы 426,8 млн рублей.

Подрядчику предстоит начать строительство уже в апреле 2021 года, а закончить в январе 2023. Выбранная компания должна будет сделать весь комплекс работ, в том числе и финальное благоустройство и озеленение.

Всего в новом здании прокуратуры будет три блок-секции, восемь этажей и подземная парковка. Рядом сделают дополнительный паркинг и беседку с газоном.

Помещение должно вместить 212 сотрудников. Деньги на строительство выделяются из федерального бюджета.

Напомним, что из-за строительства нового здания прокуратуры снесли особняк купца Михайлова, построенный в 1906 году. Общественники были против сноса, однако изменить это решения им не удалось.