Еще девять жителей Алтайского края скончались от коронавируса за прошедшие сутки

Маска Фото: pixabay.com

За минувший день в Алтайском крае умерло девять коронавирусных больных, все – непосредственно от инфекции. Об этом 19 апреля сообщает оперштаб региона.

Ельцовский хорошо, Третьяковский плохо. Алтайский минздрав назвал лучшие и худшие районы по активности вакцинации от ковида Новости 13.04.2021 15:31

Всего в регионе скончалось уже 2,8 тысяч пациентов с коронавирусом, почти у двух тысяч из них причиной смерти был именно ковид.

Всего инфекцией переболели 48,7 тысяч человек, 86 новых случаев заражения зафиксировано за прошедший день.

Справиться с вирусом смогли 43,7 тысяч жителей края, 59 инфицированных получили новости о выздоровлении за последние 24 часа.

Сейчас в ковидных госпиталях лечится 898 человек с коронавирусом и 347 пациентов с пневмонией. В регионе 185 тяжелобольных, из них 82 заразившихся подключены к аппаратам ИВЛ.

На утро 19 апреля в регионе остается 361 резервная койка. Дома лечатся 21 бессимптомник и 101 больной пневмонией.

В регионе продолжается процесс вакцинации от коронавируса. Первую из двух доз «ГамКовидВак» поставили себе 70,3 тысяч человек, 81 тысяча жителей края привились полностью.