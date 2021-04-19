Сенатор и бывший губернатор Алтайского края Карлин заработал в прошлом году 8 млн рублей

Александр Карлин Фото: Олег Укладов

Сенатор от Алтайского края и бывший губернатор региона (с 2005 по 2018 годы) Александр Карлин задекларировал по итогам прошлого года 8,15 млн рублей. Информацию о доходах госслужащих опубликовали на сайте Совета Федерации.

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По сравнению с 2019 годом доход политика вырос на 1,75 млн рублей (тогда было 6,4 млн рублей). Из собственности на нем записано только небольшое нежилое помещение. Также у четы Карлиных есть в пользовании квартира площадью 157,6 кв. м.

А вот на супруге Галине Карлиной записано несколько крупных имущественных позиций. Это два участка:один для индивидуального жилищного строительства (в две тысячи квадратов), а второй – для ведения дачного хозяйства (в три тысячи квадратов).

Также она владеет жилым домом площадью более 560 квадратных метров, двумя квартирами (по 112 и 139 квадратов) и долей в еще одной квартире площадью 66 кв. метров. Кроме того, ей принадлежит два машиноместа, при этом самих автомобилей на супругов не записано. Еще Галина Карлина владеет тремя нежилыми зданиями, одним нежилым помещением и жилым строением без права регистрации проживания. Супруга сенатора задекларировала доход 1,7 млн рублей. Это на 100 тысяч больше, чем в 2019 году

Еще один сенатор от Алтайского края Сергей Белоусов заработал в прошлом году 6,41 млн рублей. Годом ранее было немного меньше – 6,315 млн. Он владеет половиной доли от квартиры площадью 119,9 квадратных метров, садовым участком в 300 квадратных метров. Также у него в пользовании есть служебное помещение в 115,7 квадратов.

Напомним, что будучи губернатором края Александр Карлин попадал в рейтинги богатейших глав регионов. В последний год своего губернаторства (этой 2018-й) Карлин был в числе самых разбогатевших за год глав российских регионов. Жена Карлина Галина тоже попадала в число самых богатых жен губернаторов.

При этом Алтайский край традиционно входит в число самых бедных регионов России. В рейтинге за 2018 год по доходам населения регион находился на 68 месте из 85.