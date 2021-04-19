О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Коронавирус Острая тема Выборы - 2021 Беседы с учеными Парламент Алтайского края
Коронавирус
Острая тема
Выборы - 2021
Беседы с учеными
Парламент Алтайского края

Меньше, чем у Пескова. Доходы Путина за 2020 год составили 9,9 млн рублей

Новости
0
Послание президента в 2020 году
Послание президента в 2020 годуФото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заработал в прошлом году 9,9 млн рублей. Это следует из данных, опубликованных на сайте главы государства.

Послание президента Федеральному Собранию

Ракеты и рождаемость. С чем обращался к Федеральному Собранию Владимир Путин за последние два срока

Аналитика

Годом ранее глава государства задекларировал 9,7 млн рублей.

Что же касается имущества президента, то в его декларации снова указаны неизменные автомобили «Нива», две «Волги» (Газ-21) и прицеп «Скиф». Из недвижимости у главы государства, по официальным данным, в собственности только квартира площадью 77 квадратных метров и гараж. А вот «в пользовании» – квартира в 153,7 квадратов и небольшое гаражное место.

Любопытно, что согласно официальным данным, доходы президента уступают заработкам сотрудников его администрации, министров и других первых лиц государства. Так, зампред совета безопасности Дмитрий Медведев заработал около 18 млн рублей, а пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о доходе в 12 млн. Самым же состоятельным работником президентского аппарата оказался помощник президента Игорь Левитин. Его заработок составил 43 миллиона рублей.

Кроме того, уже появились и данные о доходах депутатов Государственной Думы. В том числе и тех, кто избирался от Алтайского края. Их заработки в среднем начинаются от 5 млн рублей, однако у некоторых, как оказалось, существенно превосходят президентские.

Иван Лоор, Николай Герасименко, Наталья Кувшинова

От 5 млн и выше. Стало известно, сколько заработали за ковидный год депутаты Госдумы от Алтайского края

Новости

Регион в ГД представляет 10 человек

857
#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (0)

1000