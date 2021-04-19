Долги, задержания и проблемы с жильем. Что произошло в Сибири на прошлой неделе

Александр Усс Фото: krskstate.ru

На минувшей неделе в регионах Сибири анонсировали сразу несколько новых дорогих проектов, провели ряд резонансных задержаний и разрешали долги по зарплате. О том, что еще происходило в СФО – в обзоре «Политсибру».

Республика Алтай

Бывший врач барнаульского Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Людмила Григоричева стала первым заместителем министра Республики Алтай. Она будет исполнять обязанности министра до назначения на это место нового человека.

В алтайском селе Онгудай сироте предоставили жилье с плесенью. Девушка несколько раз жаловалась на нарушения санитарных норм в доме, однако исправлять никто ничего не стал. Региональный следком завел уголовное дело по статье о халатности.

Губернатор Олег Хорохордин призвал туристов из центральной части России ехать и любоваться красотами республики. В эфире федерального канала он расхвалил регион и поспорил с предрассудками, заявив, что Алтай находится не так далеко и отдыхать там не так дорого, как думают москвичи. По словам Хорохордина, вполне реально потратить на отпуск в республике всего 25 тысяч рублей.

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Алтайский край

Российский миллиардер Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем горнолыжного комплекса в Республике Алтай. Ему теперь принадлежит ООО «Новые вершины», которое анонсировало строительство горнолыжного кластера в Алтайском крае. До 14 апреля 100% компании владел партнер Ротенберга – Кирилл Светличный. А вообще о том, что Ротенберг собирается построить на Алтае курорт «посерьезнее, чем под Геленджиком» он сообщил еще зимой в программе «Вести недели с Дмитрием Киселевым».

Жители домов на улице Гущина в Барнауле просят губернатора Алтайского края Виктора Томенко остановить строительство высотки, которая, по их мнению, лишит их доступа к парковке и закроет солнечных свет. В воскресенье, 25 апреля, они планируют провести митинг. Администрация Ленинского района вместе с комитетом по строительству барнаульской мэрии встретилась с возмущенными жителями.

Также следком возбудил уголовное дело о халатности после того, как жителям аварийного дома в поселке Боровой Бийского района дали непригодное жилье. Она записали видеообращение к Владимиру Путину и губернатору Томенко, где попросили власти о помощи.

Кроме того, на неделе с рельсов сошло сразу четыре трамвая. Первые три на площади Октября, а затем еще один на перекрестке проспекта Ленина и улицы Северо-Западная.

Иркутская область

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Байкальске. Причина – угроза стекания в Байкал отходов местного целлюлозно-бумажного комбината из-за подтопления талыми водами. Для решения проблемы регион получил 363 млн рублей. На эти деньги власти закупят спецоборудование.

Это не единственная новость, связанная с городом. Бывшего ректора местного университета задержали в Иркутске. Следком подозревает его в превышении должностных полномочий (сам себя премировал).

Также глава региона Игорь Кобзев потребовал от чиновников ускорить расселение людей из аварийного жилья. Он возмутился тем, что за три месяца муниципалитеты выполнили всего 5% от запланированного объема.

Кемеровская область

В Кемеровской области перед работниками шахты «Алексиевская», которую признали банкротом в 2017 году, погасили долги. Деньги получили более 700 человек. На эти цели из правительства выделили более 200 тысяч рублей. Решение приняли после обращения главы региона к премьер-министру Михаилу Мишустину во время его визита в регион.

В Новокузнецке произошел пожар на заводе «Русала». Причиной был пробой в изоляции. Обошлось без пострадавших. А в Кемерове загорелось общежитие. Спасатели вывели из здания более 40 человек, три человека попали в больницу.

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Красноярский край

Ветер порвал 17-метровую фигуру космонавта возле Сибирского федерального университета в Красноярске. Космонавт вяло болтался на веревках и стал поводом для множества мемов.

Еще один перформанс устроила активистка из Красноярска Наталья Мамедярова. Она пришла к зданию администрации с маленьким гробом на колесах. Так она «похоронила» экологию города и попыталась привлечь внимание ситуации в краевой столице, где часто вводят «режим черного неба». Однако за безобидную акцию женщину вызвали в суд. Теперь ей вменяют невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности (ч.1 ст. 20.6.1 КоАП). Судя по всему, речь идет о нарушении ковидного режима. Например, она была без маски.

Тем временем губернатор края Александр Усс опроверг новости о своей возможной отставке. Глава региона посоветовал не волноваться и не надеяться, что он куда-либо уйдет. По данным инсайдеров «Политсибру», на минувшей неделе он встречался с президентом. Тогда эксперты ожидали, что Усс или получит пост полпреда по СФО, или просто уйдет в отставку. Однако никаких официальных решений и сообщений не последовало.

Также Усс заявил и о том, что в конце этого года в Красноярске может возобновиться строительство метро, которое законсервировано с 2013 года. Экспертиза завершится к концу апреля.

Новосибирская область

В Новосибирской области в этом году шествие «Бессмертного полка» не пройдет. Губернатор региона Андрей Травников посчитал, что сегодняшняя ситуация «не позволяет идти на такие риски». Мероприятия организуют онлайн. Из-за пандемии власти также запретили проводить традиционную монстрацию.

Кстати, Травников 15 апреля привился он коронавируса. Он поставил вакцину «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор». И сделал это непублично.

Кроме того, в регионе задержали новосибирского журналиста Николая Сальникова и представителя федерального холдинга «Мой коммунальный стандарт» Сергея Проничева. Против них возбудили уголовное дело о мошенничестве. Интерес вызывает то, что Сальников недавно выпустил расследование «История успеха ОПС «Успех»: из рэкетиров в депутаты». В нем автор назвал преступниками руководителей и спортсменов клуба «Успех» (сейчас некоторые из них – чиновники и депутаты). Сальников удалил видео, сказав, что в интернет попала незаконченная версия расследования.

Омская область

15 апреля суд Омской области удовлетворил иск прокуратуры и прекратил полномочия главы Полтавского района в связи с утратой доверия. С декабря 2017 по апрель 2020 года глава района выписал себе премии на сумму 1,4 млн рублей.

Также суд (но уже Куйбышевский) взял под стражу заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Марину Степанову. Ее подозревают в коммерческом подкупе и взятке. Чиновница якобы получила 2 млн рублей от руководителя «Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов» за покровительство при исполнении и оплате договоров по капремонту.

В Тевризском районе Омской области третьеклассница чуть не погибла после того, как провалилась в наполненную водой и нечистотами яму, которая осталась от общественного туалета. Девочка чуть не захлебнулась, однако ее спас одноклассник. Следователи организовали проверку.

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Томская область

Депутаты томской думы не стали принимать отчет мэра за 2020 год. Представил его и.о. главы города Михаил Ратнер. Избранный мэр Кляйн сейчас отстранен от работы из-за заведенного против него уголовного дела. В итоге поддержали отчет 13 депутатов, против проголосовал 21 народный избранник, двое воздержались.

В тот же день на заседание томской думы пять депутатов пришли в кофтах с надписью «Свобода Навальному. Свободу политзаключенным».

После гибели 15-летнего подростка в Тунгусовском детском доме-интернате следователи возбудили еще три уголовных дела – по статьям о халатности, оказании небезопасных услуг и неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Ранее дело завели и за причинение смерти по неосторожности. Ребенка случайно задушил другой воспитанник, 17-летний подросток.

Республика Тыва

Минздрав Тувы в ближайшее время выплатит всем медикам долги по зарплате. Задолженность образовалась перед работниками 10 медорганизаций республики. Деньги на счетах ведомства уже есть.

Кроме того, в республике построят дорогу для освоения месторождения металлических руд Ак-Суг. На трассу длиной 320 км потратят около 30 млрд рублей. Месторождение расположено в труднодоступном районе, поэтому дорога свяжет северо-восточные районы Тувы с сетью железных дорог.

Республика Хакасия

В Хакасии планируют создать около пяти тысяч новых рабочих мест при разработке Бейского угольного месторождения. По мнению властей, это позволит снизить безработицу и снять социальную напряженность в регионе.

А в Таштыпском районе Хакасии создадут природный парк «Маранкульский». Это будет территория регионального значения. Сам парк нужен для сохранения озер Маранкуль и Анзеркуль и для охраны краснокнижных животных и растений. Теперь здесь запретят вести любую хозяйственную деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам. Также парк включат в кластер «Горный», к которому относятся федеральный заказник «Позарым» и поселок Большой Он.