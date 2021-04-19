Долги, задержания и проблемы с жильем. Что произошло в Сибири на прошлой неделе

На минувшей неделе в регионах Сибири анонсировали сразу несколько новых дорогих проектов, провели ряд резонансных задержаний и разрешали долги по зарплате. О том, что еще происходило в СФО – в обзоре «Политсибру».
Бывший врач барнаульского Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Людмила Григоричева стала первым заместителем министра Республики Алтай. Она будет исполнять обязанности министра до назначения на это место нового человека.
В алтайском селе Онгудай сироте предоставили жилье с плесенью. Девушка несколько раз жаловалась на нарушения санитарных норм в доме, однако исправлять никто ничего не стал. Региональный следком завел уголовное дело по статье о халатности.
Губернатор Олег Хорохордин призвал туристов из центральной части России ехать и любоваться красотами республики. В эфире федерального канала он расхвалил регион и поспорил с предрассудками, заявив, что Алтай находится не так далеко и отдыхать там не так дорого, как думают москвичи. По словам Хорохордина, вполне реально потратить на отпуск в республике всего 25 тысяч рублей.
Российский миллиардер Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем горнолыжного комплекса в Республике Алтай. Ему теперь принадлежит ООО «Новые вершины», которое анонсировало строительство горнолыжного кластера в Алтайском крае. До 14 апреля 100% компании владел партнер Ротенберга – Кирилл Светличный. А вообще о том, что Ротенберг собирается построить на Алтае курорт «посерьезнее, чем под Геленджиком» он сообщил еще зимой в программе «Вести недели с Дмитрием Киселевым».
Жители домов на улице Гущина в Барнауле просят губернатора Алтайского края Виктора Томенко остановить строительство высотки, которая, по их мнению, лишит их доступа к парковке и закроет солнечных свет. В воскресенье, 25 апреля, они планируют провести митинг. Администрация Ленинского района вместе с комитетом по строительству барнаульской мэрии встретилась с возмущенными жителями.
Также следком возбудил уголовное дело о халатности после того, как жителям аварийного дома в поселке Боровой Бийского района дали непригодное жилье. Она записали видеообращение к Владимиру Путину и губернатору Томенко, где попросили власти о помощи.
Кроме того, на неделе с рельсов сошло сразу четыре трамвая. Первые три на площади Октября, а затем еще один на перекрестке проспекта Ленина и улицы Северо-Западная.
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Байкальске. Причина – угроза стекания в Байкал отходов местного целлюлозно-бумажного комбината из-за подтопления талыми водами. Для решения проблемы регион получил 363 млн рублей. На эти деньги власти закупят спецоборудование.
Это не единственная новость, связанная с городом. Бывшего ректора местного университета задержали в Иркутске. Следком подозревает его в превышении должностных полномочий (сам себя премировал).
Также глава региона Игорь Кобзев потребовал от чиновников ускорить расселение людей из аварийного жилья. Он возмутился тем, что за три месяца муниципалитеты выполнили всего 5% от запланированного объема.
В Кемеровской области перед работниками шахты «Алексиевская», которую признали банкротом в 2017 году, погасили долги. Деньги получили более 700 человек. На эти цели из правительства выделили более 200 тысяч рублей. Решение приняли после обращения главы региона к премьер-министру Михаилу Мишустину во время его визита в регион.
В Новокузнецке произошел пожар на заводе «Русала». Причиной был пробой в изоляции. Обошлось без пострадавших. А в Кемерове загорелось общежитие. Спасатели вывели из здания более 40 человек, три человека попали в больницу.
Ветер порвал 17-метровую фигуру космонавта возле Сибирского федерального университета в Красноярске. Космонавт вяло болтался на веревках и стал поводом для множества мемов.
Еще один перформанс устроила активистка из Красноярска Наталья Мамедярова. Она пришла к зданию администрации с маленьким гробом на колесах. Так она «похоронила» экологию города и попыталась привлечь внимание ситуации в краевой столице, где часто вводят «режим черного неба». Однако за безобидную акцию женщину вызвали в суд. Теперь ей вменяют невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности (ч.1 ст. 20.6.1 КоАП). Судя по всему, речь идет о нарушении ковидного режима. Например, она была без маски.
Тем временем губернатор края Александр Усс опроверг новости о своей возможной отставке. Глава региона посоветовал не волноваться и не надеяться, что он куда-либо уйдет. По данным инсайдеров «Политсибру», на минувшей неделе он встречался с президентом. Тогда эксперты ожидали, что Усс или получит пост полпреда по СФО, или просто уйдет в отставку. Однако никаких официальных решений и сообщений не последовало.
Также Усс заявил и о том, что в конце этого года в Красноярске может возобновиться строительство метро, которое законсервировано с 2013 года. Экспертиза завершится к концу апреля.
В Новосибирской области в этом году шествие «Бессмертного полка» не пройдет. Губернатор региона Андрей Травников посчитал, что сегодняшняя ситуация «не позволяет идти на такие риски». Мероприятия организуют онлайн. Из-за пандемии власти также запретили проводить традиционную монстрацию.
Кстати, Травников 15 апреля привился он коронавируса. Он поставил вакцину «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор». И сделал это непублично.
Кроме того, в регионе задержали новосибирского журналиста Николая Сальникова и представителя федерального холдинга «Мой коммунальный стандарт» Сергея Проничева. Против них возбудили уголовное дело о мошенничестве. Интерес вызывает то, что Сальников недавно выпустил расследование «История успеха ОПС «Успех»: из рэкетиров в депутаты». В нем автор назвал преступниками руководителей и спортсменов клуба «Успех» (сейчас некоторые из них – чиновники и депутаты). Сальников удалил видео, сказав, что в интернет попала незаконченная версия расследования.
15 апреля суд Омской области удовлетворил иск прокуратуры и прекратил полномочия главы Полтавского района в связи с утратой доверия. С декабря 2017 по апрель 2020 года глава района выписал себе премии на сумму 1,4 млн рублей.
Также суд (но уже Куйбышевский) взял под стражу заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Марину Степанову. Ее подозревают в коммерческом подкупе и взятке. Чиновница якобы получила 2 млн рублей от руководителя «Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов» за покровительство при исполнении и оплате договоров по капремонту.
В Тевризском районе Омской области третьеклассница чуть не погибла после того, как провалилась в наполненную водой и нечистотами яму, которая осталась от общественного туалета. Девочка чуть не захлебнулась, однако ее спас одноклассник. Следователи организовали проверку.
Депутаты томской думы не стали принимать отчет мэра за 2020 год. Представил его и.о. главы города Михаил Ратнер. Избранный мэр Кляйн сейчас отстранен от работы из-за заведенного против него уголовного дела. В итоге поддержали отчет 13 депутатов, против проголосовал 21 народный избранник, двое воздержались.
В тот же день на заседание томской думы пять депутатов пришли в кофтах с надписью «Свобода Навальному. Свободу политзаключенным».
После гибели 15-летнего подростка в Тунгусовском детском доме-интернате следователи возбудили еще три уголовных дела – по статьям о халатности, оказании небезопасных услуг и неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Ранее дело завели и за причинение смерти по неосторожности. Ребенка случайно задушил другой воспитанник, 17-летний подросток.
Минздрав Тувы в ближайшее время выплатит всем медикам долги по зарплате. Задолженность образовалась перед работниками 10 медорганизаций республики. Деньги на счетах ведомства уже есть.
Кроме того, в республике построят дорогу для освоения месторождения металлических руд Ак-Суг. На трассу длиной 320 км потратят около 30 млрд рублей. Месторождение расположено в труднодоступном районе, поэтому дорога свяжет северо-восточные районы Тувы с сетью железных дорог.
В Хакасии планируют создать около пяти тысяч новых рабочих мест при разработке Бейского угольного месторождения. По мнению властей, это позволит снизить безработицу и снять социальную напряженность в регионе.
А в Таштыпском районе Хакасии создадут природный парк «Маранкульский». Это будет территория регионального значения. Сам парк нужен для сохранения озер Маранкуль и Анзеркуль и для охраны краснокнижных животных и растений. Теперь здесь запретят вести любую хозяйственную деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам. Также парк включат в кластер «Горный», к которому относятся федеральный заказник «Позарым» и поселок Большой Он.
А еще в нашей хронике сходящие с рельсов трамваи и рассерженные горожане
там тоже уб..... чистить надо