От 5 млн и выше. Стало известно, сколько заработали за ковидный год депутаты Госдумы от Алтайского края

Иван Лоор, Николай Герасименко, Наталья Кувшинова Фото: Олег Укладов

Государственная Дума опубликовала доходы депутатов за 2020 год. Среди них есть данные о заработке и имуществе 10 народных избранников от Алтайского края, а также их жен и несовершеннолетних детей.

«Единая Россия»

Виктор Зобнев – 5 млн рублей (годом ранее было 5,1 млн). В его собственности три квартиры (площадью в 57, 61 и 95 квадратных метров), два гаражных бокса с погребом (в совместной собственности) и земельный участок для обслуживания гаража, а также участок под индивидуальное жилищное строительство в 1000 квадратных метров. Автомобилей у него нет, зато есть гидроцикл «Полярис». В собственности у супруги две квартиры. А заработала она 5,4 млн рублей.

Даниил Бессарабов – 5,6 млн рублей (по итогам 2019 года было 5,4 млн). Он и его супруга владеют жилым домом в 233 квадрата, а также участком на 1450 кв. м. Автомобилей и другого транспорта нет. Супруга заработала 544 тысячи рублей.

Олег Быков – 5,6 млн рублей (годом ранее было 5,9 млн рублей). Он и супруга владеют квартирой в 50 квадратов и автомобилем KIA Sorento. Супруга задекларировала доход в 480 тысячи рублей.

Валерий Елыкомов – 7 млн рублей (ранее было 5,8 млн рублей). На него записан земельный участок в 1893 кв.м., садовый участок в 1244 кв.м., дом в 229 кв.м. Также у четы Елыкомовых есть три квартиры (63, 54 и 52 квадрата). У депутата есть автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 150 и на УАЗ 396201. Супруга заработала за год 345 тысяч рублей.

Наталья Кувшинова – 5,6 млн рублей (за позапрошлый год было 5,5 млн). Она владеет квартирой в 53,8 квадрата и автомобилем Toyota Camry.

Иван Лоор – 5,9 млн рублей (ранее декларировал 5,7 млн). Они с супругой владеют земельными паями сельскохозяйственного назначения. У депутата также есть участок земли под жилой дом на 1064 кв. м. и жилой дом площадью 245 квадратов. Из транспорта у него в собственности есть Mitsubishi Pajero, снегоход и прицеп для легкового авто. Жена Ивана Ивановича принесла в семейный бюджет 828 тысяч рублей.

Николай Герасименко – 26,2 млн рублей (7,4 млн). У самого возрастного депутата ГД от Алтая в собственности есть только доля в гараже. Супруга владеет квартирой в 128 кв. метров. И заработала она в прошлом году 1,8 млн рублей.

Александр Прокопьев – 108,4 млн рублей (97 млн). Депутат имеет в собственности земельный участок под дачное хозяйство (4936 кв. м.), дачу, жилой дом (1100 кв. м.), две квартиры (164 и 162 квадрата) и два нежилых помещения. А также мотоцикл Ducati U и катер. Жена владеет квартирой в 144 квадрата и долей в квартире площадью 66 квадратов, а также нежилым помещением. За год она заработала 2,5 млн.

«Справедливая Россия»

Александр Терентьев – 12,8 млн рублей (годом ранее было 5,2 млн). В его собственности нет недвижимости, а из транспорта только Mercedes-Benz S 500 4Matic. Супруга имеет три земельных участка (площадью 1639, 2555, 1200 квадратов) и четыре жилых дома (69, 49, 69 и 663 квадратных метра). Она задекларировала доходов в 637 тысяч рублей.

КПРФ

Сергей Шаргунов – 10,7 млн рублей (23 млн). Он владеет долей квартиры площадью 68 кв. метров и автомобилем Toyota RAV4. У супруги есть доля в квартире площадью 73 квадрата. Она принесла в семейный бюджет чуть более двух тысяч рублей.

Депутатов ЛДПР в Госдуме от Алтайского края нет. Добавим также, что в ближайшее время станут известны данные о доходах депутатов регионального парламента.