Радоваться пока рано. В Алтайском крае выявили 87 новых случаев заражения коронавирусом

Коронавирус Фото: pixabay.com

В Алтайский крае зарегистрировали 87 новых случаев коронавирусной инфекции. Количество выздоровевших за сутки уступило количеству заболевших – 72 пациента, а шесть человек умерли. Такие данные на 18 апреля приводит оперштаб региона.

Всего в крае переболели с начала пандемии 48,7 тысяч жителей. Выздоровели 43,6 тысячи из них, скончались 2,8 тысяч.

Сейчас в инфекционных госпиталях лечатся 889 человек с подтвержденным коронавирусом. Там же пребывают и 334 пациента с вирусной пневмонией. Свободными остаются 383 резервных койки. 21 бессимптомник и 101 пациент с пневмонией получают лечение на дому.

Кроме того, в крае продолжается вакцинация от коронавируса. 69,9 тысяч жителей получили первую прививку, 80,8 тысяч привиты полностью.