Шаг назад. В Алтайском крае вновь выявили больше 80 случаев заражения коронавирусом

Коронавирус Фото: pixabay.com

В Алтайском крае за сутки зафиксировали 81 новый случай заболевания коронавирусом. Однако количество выздоровевших по-прежнему превышает число заразившихся – 96 пациентов. При этом вирус унес жизни еще 10 человек. Такие данные на 17 апреля передает оперативный штаб.

Всего в регионе на данный момент переболели 48,6 тысяч человек. Справились с заболеванием 43,6 тысячи. 2,8 тысячи заболевших скончались, из них почти две тысячи непосредственно от вируса.

В инфекционных госпиталях лечатся 890 человек с подтвержденным диагнозом и 323 пациента с вирусной пневмонией. Тяжело протекает болезнь у 203 пациентов, из которых 85 подключены к аппаратам ИВЛ. Сейчас в инфекционных госпиталях 393 резервных койки.

Также в Алтайском крае продолжается вакцинация от коронавируса. Полностью привиты уже более 80 тысяч жителей региона.