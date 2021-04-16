Помогла обваливающая стена. Власти Барнаула расселят аварийный дом на 1-й Западной

Аварийный дом в Барнауле Фото: Олег Укладов

Ветхий многоквартирный дом по улице 1-я Западная, 51, в Барнауле откуда экстренно эвакуировали жителей, будут расселять. Такое решение власти города приняли после проведения оценки состояния дома.

«Дом обследован специализированной организацией и признан непригодным для проживания. Здание подлежит сносу, его жильцов расселят», – сообщили в пресс-центре городской администрации со ссылкой на замглавы по городскому хозяйству Сергея Пашковского.

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Об этом решении власти объявили на встрече с жителями дома в пятницу, 16 апреля.

Собственников попросили максимально быстро предоставить документы на квартиры. Власти проведут оценку жилья для установления рыночной стоимости и выкупят их у жителей.

Напомним, 5 апреля жильцов этого дома экстренно эвакуировали из-за угрозы обрушения стены. Здание было признанно аварийным в 2019 году. 7 апреля эвакуировать пришлось жителей еще одного старого дома, но уже на улице Советской Армии, где частично обрушилась стена. Он числился аварийным еще с 2013 года. Но по нему решение пока не принято.