Прокуратура проверит лифт барнаульской многоэтажки, где чуть не пострадал ребенок

Через несколько секунд одно из зеркал рухнет Фото: скриншот из видео Barnaul Insta

Прокуратура проверит организацию, обслуживающую лифты в одном из домов в Барнауле, где упавшим зеркалом чуть было не ранило девочку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам очевидцев, ЧП произошло в дом по адресу Власихинская, 92. О произошедшем стало известно после публикации видео с камеры наблюдения в Intragram-аккаунте «Barnaul Insta».

На записи можно увидеть, как из лифта выходит девочка, а через несколько секунда на место, где она стаяла, падает зеркало. Судя по дате, указанной на видео, произошло это 15 апреля.

На текущей неделе это уже не первое происшествие в крае, в котором фигурирует ребенок. В Рубцовске 8 апреля 2021 года умерла учащаяся лицея «Эрудит». Произошедшее в СМИ изначально связывали с тем, что ее и еще двоих детей в этот же день вызывал на профилактическую беседу руководство школы. Однако по данным «Политсибру», происшествие может быть никак не связано с учебным заведением, ребенок, по непроверенным данным, погиб дома, захлебнувшись рвотными массами.