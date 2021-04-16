Режим повышенной готовности в Барнауле отменили. ТЭЦ-2 работает в штатном режиме

Разрушенная труба на барнаульской ТЭЦ-2 Фото: Виталий Барабаш/«Политсибру»

Глава Барнаула Вячеслав Франк отменил режим повышенной готовности в столице Алтайского края, введенный из-за аварии на ТЭЦ-2. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«В связи с завершением аварийно-восстановительных работ и восстановлением теплофикационного режима функционирования на Барнаульской ТЭЦ-2 отменен режим повышенной готовности», – уточнили власти.

Алтайская прокуратура проведет проверку аварии на ТЭЦ-2 Новости 12.04.2021 13:27

А вот расследование уголовного дела по факту обрушения верхней части одной из труб на теплоцентрали только началось. Следком проверит действия должностных лиц на нарушение требований промышленной безопасности.

По версии правоохранителей, в рамках проверки в 2020 году было установлено, что труба имеет ограниченную работоспособность. И использовать ее можно только после ремонта. Однако по данным «Барнаульской генерации» (входит в структуру Сибирской генерирующей компании), у экспертов не было замечаний по ее работоспособности. Труба, капитально ремонтированная в 2008 году и более мелко в 2017-м, могла работать еще 17 лет.

Напомним, ЧП произошло вечером 11 апреля 2021 года. Обломки повредили системы топливоподачи, что привело к снижению уровня отопления у части барнаульцев.