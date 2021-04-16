Алтайский следком завел уголовное дело из-за сиротского жилья с плесенью

Дом с нарушениями, который получила сирота из Онгудайского района Фото: Следственный комитет Республики Алтай

Следственный комитет Республики Алтай завел уголовное дело по статье «халатность» из-за предоставления некачественного жилья сироте из села Онгудай. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следственный комитет проверит сиротское жилье в алтайском селе Новости 14.04.2021 13:05

По версии следствия, в январе 2020 года управление социальной поддержки Онгудайского района предоставило 23-летней девушке дом, в котором позже обнаружились различные нарушения санитарных норм. Несмотря на все обращения сироты, никто их не ликвидировал.

Дело завели после проверки, поводом для которой стала публикация в соцсетях. Официальной информации по этому вопросу не было, но, видимо, речь идет о посте, где знакомый некой жительницы села Онгудай рассказывает о недостатках в выданном ей как сироте доме. В первую очередь, об обилии в жилище плесени.

Теперь следственные органы разбираются, кто конкретно виноват в выдаче непригодного для жизни дома.

В Алтайском крае проблема с жильем для сирот также регулярно попадает в поле зрения следственных органов. На некоторые случаи внимание обращал даже глава СК России Александр Бастрыкин. А заместитель главы российской прокуратуры Дмитрий Демешин не так давно приводил эту же проблему с выдачей жилплощади как одно из направлений, где его региональные коллеги не дорабатывают.

Дом с нарушениями, который получила сирота из Онгудайского района Фото: СК Республики Алтай

Дом с нарушениями, который получила сирота из Онгудайского района Фото: СК Республики Алтай