«Не так уж и дорого». Губернатор Хорохордин призвал туристов ехать в Горный Алтай

Олег Хорохордин Фото: altai-republic.ru

Республика Алтай в этом году готова стать альтернативой загранице. Регион способен принять туристов всех уровней. Об этом рассказал глава региона Олег Хорохордин в интервью каналу «Россия 24»

Он призвал ехать в республику жителей центральной части России и заявил, что мест хватит всем: в регионе работает 910 объектов размещения туристов.

Глава Алтая отметил, что мнение многих россиян о том, что республика находится далеко и отдыхать там дорого, не соответствует действительности. Горный регион располагается в центральной части России, а это всего в четырех часах от Москвы, заявил чиновник. Отдых может стоить от 25 тысяч рублей (включая перелет и двухнедельное проживание), что «не так уж и дорого».

По словам губернатора, в регионе есть горы, травы, мед, озера, национальная кухня и все необходимое для природного отдыха.

«На Алтае есть автотуризм, мототуризм, экстремальный туризм, пешие прогулки, агротуризм», – похвастался глава Алтая в эфире федерального канала.

Дороги тоже ремонтируются постоянно, в регионе открыли и внутренние авиаперевозки.

Также Хорохордин отметил, что несмотря на то, что в прошлом году места отдыха были открыты только в июле, Алтай посетило более двух миллионов туристов, турпоток вырос на 15%.

Напомним, что Россия приостановила авиаперелеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня. Из-за этого цены на внутренний туризм в стране выросли.