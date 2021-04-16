Республика Алтай в этом году готова стать альтернативой загранице. Регион способен принять туристов всех уровней. Об этом рассказал глава региона Олег Хорохордин в интервью каналу «Россия 24»
Он призвал ехать в республику жителей центральной части России и заявил, что мест хватит всем: в регионе работает 910 объектов размещения туристов.
Глава Алтая отметил, что мнение многих россиян о том, что республика находится далеко и отдыхать там дорого, не соответствует действительности. Горный регион располагается в центральной части России, а это всего в четырех часах от Москвы, заявил чиновник. Отдых может стоить от 25 тысяч рублей (включая перелет и двухнедельное проживание), что «не так уж и дорого».
По словам губернатора, в регионе есть горы, травы, мед, озера, национальная кухня и все необходимое для природного отдыха.
«На Алтае есть автотуризм, мототуризм, экстремальный туризм, пешие прогулки, агротуризм», – похвастался глава Алтая в эфире федерального канала.
Дороги тоже ремонтируются постоянно, в регионе открыли и внутренние авиаперевозки.
Также Хорохордин отметил, что несмотря на то, что в прошлом году места отдыха были открыты только в июле, Алтай посетило более двух миллионов туристов, турпоток вырос на 15%.
Напомним, что Россия приостановила авиаперелеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня. Из-за этого цены на внутренний туризм в стране выросли.
Новые правила въезда в страну вступили в силу 15 апреля