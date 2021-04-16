Авария на ТЭЦ, строительный скандал и новая вакцина от коронавируса: события Алтайского края за неделю

Стела «Алтайский край» Фото: «Бийский рабочий»

На прошлой неделе самые громкие события в регионе были связаны с происшествиями в краевой столице. В Барнауле случилась авария на ТЭЦ, сходили с рельсов трамваи, а сами горожане боролись с нежелательным строительством и возможным повышением цен на проезд. Впрочем, были и хорошие новости. Например, в медицинских учреждениях края появилась вторая вакцина от коронавируса, та самая «ЭпиВакКорона», которую многие ждали очень давно.

Обрушение трубы на ТЭЦ-2

ЧП под занавес отопительного сезона. Как выглядит разрушенная труба на ТЭЦ-2 в Барнауле (фото) Новости 12.04.2021 12:30

Одной из самых нашумевших тем стало обрушение трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле. Оно произошло вечером 11 апреля. Сейчас ТЭЦ-2 работает в штатном режиме, однако авария вызвала вопросы у правоохранительных органов. Следственный комитет проверит действия должностных лиц компании АО «Барнаульская генерация», к которой относится ТЭЦ, на нарушение требований промышленной безопасности. По этому поводу даже завели уголовное дело. Энергетики, впрочем, ранее заявляли о том, что труба могла еще работать и работать.

Бунт против строительства многоэтажки на Гущина

Жильцы домов 150/3 и 150/4 на улице Гущина в Барнауле выступили против строительства между ними новой многоэтажки. Это здание может создать множество проблем. Уже прошла встреча инициативной группы жильцов с представителями городских властей и директором компании-застройщика «Регионстрой», после которой работы временно приостановили. Кроме того, жители обратились с просьбой прекратить строительство к губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Также 25 апреля они проведут митинг против появления новой высотки.

К проблеме подключилось и барнаульское отделение «Общероссийского народного фронта», эксперты которого считают, что здание могло быть размещено с ошибками.

ЛДПР возвращает первичные отделения

Либерал-демократы вернули в некоторых районах края упраздненные при бывшем главе алтайского ЛДПР Максиме Крайне первичные отделения, а также переизбрали руководящий орган. Хотя нового координатора определят позднее.

В Барнаульской зоне сменился мусорный оператор

Новым регоператором по обращению с отходами в Барнаульской зоне стала компания «Эко-Утилизация». Она будет работать в Барнауле, Новоалтайске, Калманском, Косихинском, Павловском, Первомайском, Ребрихинском, Тальменском, Троицком районах, а также ЗАТО Сибирском. До 2 июня обязанности оператора продолжает исполнять «Эко-Комплекс».

Экс-главу района осудили за грабеж

Бывший глава Солонешенского района Виктор Горбачев получил условный срок за конфликт с женщиной из-за сотового телефона. По данным инсайдеров, указанная дама – супруга бывшего главы района Екатерина Носко.

Новый глава Солонешенского района определится до конца июня Новости 05.04.2021 15:43

Следком возбудил дело из-за переселения в непригодное жилье

Жители аварийного дома в поселке Боровой Бийского района в видеообращении пожаловались губернатору Алтайского края Виктору Томенко и президенту Владимиру Путину на то, что им предложили переехать в старое общежитие техникума в селе Первомайское, которое для жизни также не очень подходит. Теперь алтайский СК завел уголовное дело о халатности. Вопросом заинтересовался и глава российского следкома Александр Бастрыкин.

Появилась вакцина от «Вектора»

В регион завезли первую партию «альтернативной» вакцины. Ее получили пока только две больницы: барнаульская №3 и бийская №4. Теперь у прививающихся есть возможность выбрать один из двух препаратов: «ГамКовидВак» («Спутник V») или «ЭпиВакКорону» (от «Вектора»).

Минздрав назвал лучшие и худшие районы по активности вакцинации от ковида

Краевое ведомство опубликовало данные о темпах вакцинации в районах Алтайского края. В лидерах Ельцовский, Залесовский и Солонешенский. А вот Третьяковскому. Шелаболихинскому и Ключевскому наоборот, нужно поднажать.

Два трамвая сошли с рельсов в Барнауле

Утром 15 апреля на площади Октября сошел с рельсов трамвай. По словам очевидцев, у него отлетели колесные пары, а вагон частично развернуло на проезжую часть. И уже 16 апреля ситуация повторилась, причем в том же районе. На перекрестке проспектов Строителей и Ленина сошла с рельсов тележка второго вагона еще одного трамвая

Сотни барнаульцев выступили против повышения цен на проезд

Более 700 жителей Барнаула подписались под обращением к мэру города Вячеславу Франку с просьбой не поднимать цены на проезд в общественном транспорте. Инициатором стала общественная организация «Гражданский патруль». Руководитель барнаульского отделения Игорь Берг считает, что повышение цен на проезд не улучшит ситуацию с транспортом в городе.

Детский омбудсмен обратилась в прокуратуру по делу о смерти 12-летней рубцовчанки

Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева направила запрос в прокуратуру. Надзорное ведомство должно проверить исполняющего обязанности директора рубцовского лицея «Эрудит» после истории с гибелью 12-летней школьницы, произошедшей 8 апреля 2021 года.