Пятерых футболистов барнаульского «Динамо» дисквалифицировали из-за ставок

Футболисты ФК «Динамо-Барнаул» Фото: fcdb.ru

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал пятерых игроков барнаульского «Динамо» за то, что они делали ставки в букмекерских конторах, сообщает сайт клуба.

Расследование Департамента защиты игры РФС и администрации команды выявило, что спортсмены ставили на матчи Российской и Английской премьер-лиг, а также Лиги чемпионов УЕФА. А на игры своей команды спортсмены не делали ставок.

Таким образом, на год (шесть месяцев из них условно) от футбола отстранили Владислава Хмелевского, Николая Шинкевича и Виктора Хугаева.

Год условного запрета дали Юрию Юдину и Ярославу Овсянникову. Условная дисквалификация означает, что при повторном нарушении игроков отстранят от футбола.

«Со спортсменами, которые наказаны реальными сроками дисквалификации, клуб «Динамо-Барнаул» расторгнет контракты. После окончания срока дисквалификации у футболистов будет возможность вернуться в профессию», – прокомментировал президент футбольного клуба Алексей Минин.

Напомним, что скандал со ставками в «Динамо-Барнаул» начался еще в ноябре 2020 года. Тогда в соцсетях сообщили, что несколько игроков и главный тренер специально ставили на команду-соперника и участвовали в договорных матчах. Если бы эта информация подтвердилась, команде грозила дисквалификация и снятие с чемпионата России.