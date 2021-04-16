Пьяный мужчина угрожал людям ружьем на берегу Телецкого озера

Озеро Фото: pixabay.com

13 апреля на берегу Телецкого озера задержали 33-летнего мужчину, который напал с ружьем на участкового и жителей села Артыбаш, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Алтай.

По данным следствия, сельчанин находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. На берегу озера он начал конфликтовать с людьми, которые ремонтировали судно, кидал в них камни и сказал, что застрелит их. После этого он ушел, а когда вернулся, но при нем уже было заряженное оружие.

В это время на место происшествия приехал участковый. Увидев полицейского, пьяный мужчина направил на него ствол ружья. Участковый смог обезоружить его, а после доставил в отдел полиции.

Следователи выяснили, что злоумышленник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение аналогичного преступления. И имеет непогашенную судимость по статьям 228 и 318 УК РФ. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ.