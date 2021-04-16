Алкоголь нельзя будет купить в Барнауле в День Победы

Пиво Фото: pixabay.com

Барнаульским предпринимателям рекомендовали не продавать алкоголь (в том числе пиво) с 9:00 до 21:00. Такое постановление подписал мэр города Вячеслав Франк, сообщает пресс-служба мэрии.

«Главам районов города, а также комитету по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда поручено донести эту информацию до руководителей предприятий торговли», – отметили в администрации.

Напомним, в День Победы магазинам рекомендуют не продавать алкоголь уже несколько лет. Мера вводится для того, чтобы правоохранителям было легче обеспечивать общественный порядок во время массовых мероприятий.

Напомним, что с 1 марта 2021 года в Алтайском крае стал действовать запрет на розничную продажу алкоголя в «пивнушках», которые располагаются в многоквартирных домах и не имеют зала для клиентов площадью более 30 квадратных метров.