Соседи нашумевшей барнаульской стройки на Гущина обратились за помощью к губернатору

Виктор Томенко Фото: altairegion22.ru

Жители домов на улице Гущина просят губернатора Алтайского края Виктору Томенко помочь остановить строительство скандальной многоэтажки. Под обращением подписались более 600 человек. Об этом «Политсибру» рассказал общественник Юрий Красильников.

Бунт барнаульцев остановил стройку высотки во дворе дома на Гущина Новости 14.04.2021 18:03

Барнаульцы просят краевые власти перепроверить проект будущей высотки и предлагают правительству региона вместе с мэрией Барнаула найти для застройщика «Регионстрой» другой участок, а место стройплощадки отдать под благоустройство.

Также 25 апреля в 12 часов на площади Мира жители проведут митинг против строительства многоэтажки. Мероприятие уже согласовано с властями города.

Напомним, что здание строят между домами 150/3 и 150/4 на улице Гущина. Жителей микрорайона беспокоит то, что новая высотка лишит их доступа к парковке и создаст множество других проблем. Например, ограничит попадание солнечного света в квартиры. А сами строительные работы могут навредить существующим домам в микрорайоне.

Администрация Ленинского района вместе с комитетом по строительству барнаульской мэрии провела встречу с возмущёнными жильцами. На ней присутствовал и глава компании «Регионстрой» Сергей Калмыков. Впрочем, предложенные им варианты компромиссных решений людей не устроили. Итогом встречи стала временная приостановка строительства.

Кроме того, на проблему обратили внимание и в алтайском отделении Общероссийского народного фронта. Общественники также считают, что возможность строительства дома на спорном участке нужно еще раз проверить. Они полагают, что будущий дом может не соответствовать требованиям по инсоляции (количеству солнца, попадающему в окна в течении дня). С просьбой о проверке общественники обратились к главному архитектору Алтайского края Виктору Четошникову и заместителю главы администрации Барнаула по городскому хозяйству Андрею Федорову.