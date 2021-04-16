Ежесуточная выявляемость коронавируса опустилась ниже 80 случаев в день

Коронавирус Фото: pixabay.com

76 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Алтайском крае за минувшие сутки, сообщает оперштаб региона. Впервые за долгое время ежесуточная выявляемость ковида в регионе опустилась ниже 80 случаев в день.

Первые 472 жителя Алтайского края поставили долгожданную вакцину от «Вектора» Новости 15.04.2021 11:40

За последние 24 часа 6 человек скончались в ковидных госпиталях от коронавируса.

Всего с начала пандемии ковидом переболело уже 48,5 тысячи жителей Алтайского края. Выздоровели 43,5 тысячи человек, а 2,8 тысячи заразившихся скончались (из них 1,9 тысячи – от ковида).

Сейчас в инфекционных госпиталях лечатся 319 человек с пневмонией и 921 ковидный больной. Тяжело переносят вирус 206 пациентов, из них 82 подключены к аппаратам ИВЛ.

В Алтайском крае продолжается вакцинация населения от COVID-19. Первую прививку из двух получили почти 64 тысяч человек, 79,8 тысячи жителей края привиты полностью.