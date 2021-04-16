Ежесуточная выявляемость коронавируса опустилась ниже 80 случаев в день

76 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Алтайском крае за минувшие сутки, сообщает оперштаб региона. Впервые за долгое время ежесуточная выявляемость ковида в регионе опустилась ниже 80 случаев в день.
За последние 24 часа 6 человек скончались в ковидных госпиталях от коронавируса.
Всего с начала пандемии ковидом переболело уже 48,5 тысячи жителей Алтайского края. Выздоровели 43,5 тысячи человек, а 2,8 тысячи заразившихся скончались (из них 1,9 тысячи – от ковида).
Сейчас в инфекционных госпиталях лечатся 319 человек с пневмонией и 921 ковидный больной. Тяжело переносят вирус 206 пациентов, из них 82 подключены к аппаратам ИВЛ.
В Алтайском крае продолжается вакцинация населения от COVID-19. Первую прививку из двух получили почти 64 тысяч человек, 79,8 тысячи жителей края привиты полностью.