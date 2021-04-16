Опять санитарные меры. Алтайские власти планируют изменить закон о митингах

Несанкционированный митинг в Барнауле 23.01.2021 Фото: Александра Черданцева

В Республике Алтай планируют изменить закон «О порядке проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Проект закона главе республики Олегу Хороходину представил первый заместить председателя правительства региона Эжер Ялбаков. В законе уточнят сроки рассмотрения властями заявления о проведении мероприятия, а также права и обязанности уполномоченного органа и организатора митинга.

«Также в связи с необходимостью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения организатор мероприятия должен указывать в уведомлении о формах и методах организации санитарного обслуживания мероприятия», – отметили в пресс-службе.

Однако неясно, почему санитарные требования вводят только сейчас, когда пандемии уже стукнул год.

Напомним, в соседнем Алтайском крае из-за коронавируса запрещали проводить акции сторонникам Навального и коммунистам. Например, алтайскому КПРФ не разрешили выйти на пикет 23 февраля из-за ковидных ограничений. Однако позже Центральный районный суд Барнаула признал этот запрет незаконным.

Не исключено, что республиканские власти смогут использовать «коронавирусные» поправки для того, чтобы запрещать публичные акции.

Добавим, что в Алтайском крае в начале года закон о митингах наоборот смягчили, правда, это никак не связано с коронавирусом. В регионе разрешили проводить акции в торговых и развлекательных центрах, на рынках, рядом с жилыми домами, а также на территории ближе 50 метров от вокзалов и аэропортов.