Качество питания детей проверят в 60 алтайских школах

Питание Фото: pixabay.com

Алтайский край впервые вошел в число пилотных регионов, где проверят состояние питания учащихся. Под этот мониторинг попадет сразу 60 школ, большинство из которых находится в селах, сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

Для исследования детей и родителей попросят заполнить специальные анкеты. Полученные ответы помогут выявить их отношение к школьному питанию. Также специалисты узнают, какие продукты потребляют дети, в каком количестве и сколько раз в день.

«Важно, что едят дети не только в организованных коллективах, но и дома, какие привычки питания сформированы в семье. Исследование также позволит выявить региональные особенности питания и понять насколько рацион отвечает принципам здорового питания по сахару, соли, трансжирам и наличию необходимых микронутриентов отметили в Роспотребнадзоре.

Проводить этот мониторинг в регионе будут специалисты управления Роспотребнадзора и «Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае».

Результаты исследования используют для разработки новых рекомендаций по питанию детей разного возраста (с учетом региональных особенностей) и усовершенствования системы организации школьного питания.

Впервые такой мониторинг провели в 2019 году в пяти регионах страны. На этот раз в исследовании участвуют 48 субъектов.

Напомним, ранее в Алтайском крае уже опрашивали детей и родителей по поводу школьного питания. По результатам рейтинга организации «Российское движение школьников» (РДШ) наш регион оказался в числе тех, где плохо организовано школьное питание. Министр образования Максим Костенко не согласился с такими результатами и заявил, что власти даже не были в курсе, что такой рейтинг существует. А депутат Госдумы Наталья Кувшинова сказала, что делать выводы об организации питания в школах на основании столь небольшого количества анкет неправильно.