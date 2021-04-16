Транспортный коридор между Хакасией и Алтайским краем обойдется в 74 млрд рублей

Дорога Фото: pixabay.com

74 млрд рублей потребуется для строительства автодороги Абакан (Хакасия) – Бийск (Алтайский край). Об этом заявил глава Хакасии Валентин Коновалов во время Красноярского экономического форума, пишет ТАСС.

Часть Чуйского тракта начнут расширять до двух полос уже в 2021 году Новости 12.04.2021 15:08

Сейчас доехать из Абакана в Бийск можно только через Красноярский край. Автомобилистам приходится преодолевать 1,1 тысячи км. А если будет создан транспортный коридор между регионами, то маршрут составит всего 430 км.

По словам Коновалова, без федеральной поддержки осилить такой проект регионам не удастся. Но при этом добавил, что создание этого пути позволит соединить дорожную сеть южной Сибири с федеральными дорогами, расширит экономические связи и позволит развивать туризм.

Напомним, ранее губернатор Виктор Томенко попросил премьер-министра Михаила Мишустина посодействовать с выделением денег на расширение участка Чуйского тракта до четырех полос. Ведь на это требуется до 50 млрд рублей. Несмотря на то, что проект планируют растянуть на восемь-девять лет, это довольно большие инвестиции, добавил глава Алтайского края.