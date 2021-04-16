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Все возвращающиеся в Россию теперь должны сдавать тест на ковид

Новости
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Тестирование
ТестированиеФото: pixabay.com

С 15 апреля для всех россиян, возвращающихся в страну из-за границы, станет обязательным тестирование на коронавирус. Также гражданам необходимо будет отмечаться на госуслугах. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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Тест необходимо сдать в течение трех дней после прибытия. До получения его результатов нужно соблюдать самоизоляцию.

Ранее отрицательный тест требовался только для тех граждан России, которые прибывали на родину на самолете. Теперь же профилактические меры коснутся всех видов транспорта.

Кроме того, результаты теста должны предоставить и граждане стран-членов Евразийского экономического союза, которые пересекли границу РФ со стороны Армении, Белоруссии и Киргизии. Должны быть соответствующие документы и у всех остальных иностранных граждан.

Ранее Россия приостановила авиаперелеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня.

Напомним, что в Алтайском крае первые ограничения на въезд вводили в начале пандемии. Регион для приезжих закрыли 1 мая 2020 года. Вновь разрешили въезд 27 июня.

В Алтайском крае, помимо международных рейсов барнаульского аэропорта, существует также наземное сообщение с Казахстаном. Соответственно, новые меры затронут и граждан, пересекавших границу на автобусе.

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