На Оби у Барнаула начался активный ледоход

По реке Обь у барнаульского Нового моста наконец пошел лед. Он движется вниз по течению.
Движение льда можно увидеть с Речного вокзала и с Нагорного парка.
Лед тронулся еще 12 апреля. На следующий день ледяной покров сошел с реки около порта, однако некоторое время он стоял за Новым мостом. 15 апреля лед пошел по реке и в районе барнаульской набережной.
Напомним, что на прошлой неделе в Алтайском крае началась первая волна паводка. Вода подтопила населенные пункты Чарышского, Краснощековского, Локтевского, Петропавловского, Курьинского, Усть-Калманского, Шипуновского и Третьяковского районов.
Серьезная ситуация наблюдалась в Солонешенском районе, где из-за затора на реке Ануй вода пришла в села Ануйское и Сибирячиха. Местные даже записали видеообращение, где попросили власти организовать взрывные работы, «иначе деревни просто утонут».